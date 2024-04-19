OnePlus Ace 3 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı
OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus Ace 3 Pro'nun kritik özellikleri açıklandı. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Ace 3 Pro, rakiplerine aman vermeyecek bir performans sunacak.
OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus Ace 3 Pro bugün kritik özelliklerini gözler önüne sürdü. Ace 3 ailesine çok yakında dahil olacak olan Ace 3 Pro, özelliklerine bakılırsa rakiplerine aman vermeyecek. İşte Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Ace 3 Pro'nun tüm detayları.
OnePlus Ace 3 Pro özellikleri ile beğenileri topladı!
Geçtiğimiz haftalarda Ace 3 ve Ace 3V modellerini piyasaya süren OnePlus, şimdi serinin en üst modeli olan Pro'yu hazırlıyor. Bu esnada bazı özellikleri de gizli tutamayan şirket, Ace 3 Pro'nun özelliklerinin bizlere ulaşmasına imkan veriyor. Bugün Digital Chat Station tarafından gelen bilgiler Ace 3 Pro'yu belli bir kalıba soktu. Artık Ace 3 Pro'nun neler sunacağını biliyoruz.
Sızıntılara göre Qualcomm'un amiral gemisi modelleri için ürettiği işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacak olan Ace 3 Pro, 16 GB RAM belleği beraberinde getirecek. 1,5K kavisli ekranı ile işlemciden aldığı gücü gözlerinize iletecek olan cihaz, muhtemelen diğer Ace 3 modellerinde olduğu gibi 120Hz ekran ile gelecek.
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6000 mAh'lik bir pili kasanın içerisinde taşıyacak olan OnePlus Ace 3, bu pil için 100W hızlı şarj desteği sunacak. Kamera tarafında da alt modellerini takip edecek olan cihaz, ana kamera tarafında 50 Megapiksellik bir sensör ile karşımıza çıkacak.
Şimdilik özellik bakımından başka bir bilgi bulunmasa da cihazın diğer özelliklerinin en az OnePlus Ace 3 kadar iyi olacağını biliyoruz. Bu yüzden aşağı tarafta sizlere Ace 3'ün özelliklerini bıraktık. Bakalım tasarım tarafında farklılıklar getireceği öne sürülen OnePlus Ace 3 Pro nasıl bir görünüme sahip olacak?
OnePlus Ace 3 özellikleri!
ÖzelliklerOnePlus Ace 3Ekran6,78 inç, 1,5K OLED, 120HzÇözünürlük1,5KEkran ÖzellikleriLTPO panel, P1 ekran çipi, 800 nit manuel en yüksek parlaklık, 1.600 nit küresel en yüksek parlaklık, 4.500 nit maksimum parlaklıkİşlemciSnapdragon 8 Gen 2RAM16 GBDepolama1 TBBatarya5.000 mAh, 100 W ŞarjKamera (Ön)16 MPArka Kameralar– 50 MP (OIS'li IMX890)– 8 MP (Ultra Geniş)– 2 MP (Makro)İşletim SistemiColorOS 14 tabanlı Android 14