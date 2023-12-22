Üye Girişi
Haberler

OnePlus Ace 3 Özellikleri Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

OnePlus'ın amiral gemisi modellerine uygun fiyatlı bir alternatif olarak kullanıcılara sunduğu Ace serisi çok yakında yenilenecek. Çinli firmanın son olarak OnePlus Ace 3 üzerinde çalıştığı ifade edilirken, gelen son sızıntılar akıllı telefonun kullanıcılara nasıl bir performans sunacağına dair önemli detayları veriyor.

OnePlus'ın amiral gemisi modellerine uygun fiyatlı bir alternatif olarak kullanıcılara sunduğu Ace serisi çok yakında yenilenecek. Çinli firmanın son olarak OnePlus Ace 3 üzerinde çalıştığı ifade edilirken, gelen son sızıntılar akıllı telefonun kullanıcılara nasıl bir performans sunacağına dair önemli detayları veriyor.

OnePlus Ace 3 özellikleri ortaya çıktı

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Max Jambor, OnePlus Ace 3 modelinin özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefonda 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut olacak. Önde ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak.

Cihazda geçtiğimiz yılın amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak. Qualcomm, işlemci için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

OnePlus 12R lansman tarihi ortaya çıktı!

Modelde 8 GB / 16 GB LPDDR5x RAM ve 128 GB (UFS 3.1) / 256 GB (UFS 4.0) depolama mevcut olacak. Dahası, akıllı telefonun 4 Ocak'ta tanıtılması kuvvetle muhtemel.

Üründe 1,5K çözünürlük, 1 Hz-120 Hz yenileme hızı sunan kavisli kenarlara sahip 6,78 inç ProXDR LTPO 4.0 OLED mevcut olacak. Bunun dışında, Apple Watch ailesinde görülen mat alüminyum alaşımlı çerçeveyi anımsatan metal çerçeveli bir tasarımla gelecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

24 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 24 Aralık Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? MasterChef 100 bin lira kim kazandı? 22 Aralık MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim aldı? 22 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı? Manchester City - Fluminense maç özeti! (VİDEO) Manchester City - Fluminense maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Rize'de petrol mü bulundu, Çayeli'nde petrol mü bulundu? Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Manchester City - Fluminense maçı CANLI izle! Manchester City - Fluminense maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Sırrı Süreyya Önder hasta mı, sağlık durumu ne? Muhammed Zeki Durak kimdir? Muhammed Zeki Durak kaç yaşında, nereli? Muhammed Zeki Durak hayatı ve biyografisi! Mehmet Fatih Kacır kimdir? Mehmet Fatih Kacır kaç yaşında, nereli? Mehmet Fatih Kacır hayatı ve biyografisi! İllegal Hayatlar filmi oyuncuları kim? İllegal Hayatlar filmi konusu, oyuncuları ve İllegal Hayatlar özeti! 22-23 Aralık'ta benzine ve motorine indirim veya zam Var mı? Güncel Akaryakıt Fiyatları! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Arka Sokaklar CANLI izle! 22 Aralık Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Fırtına geliyor! 23-24 Aralık İstanbul hava durumu!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title