OnePlus'ın amiral gemisi modellerine uygun fiyatlı bir alternatif olarak kullanıcılara sunduğu Ace serisi çok yakında yenilenecek. Çinli firmanın son olarak OnePlus Ace 3 üzerinde çalıştığı ifade edilirken, gelen son sızıntılar akıllı telefonun kullanıcılara nasıl bir performans sunacağına dair önemli detayları veriyor.

OnePlus Ace 3 özellikleri ortaya çıktı

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Max Jambor, OnePlus Ace 3 modelinin özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefonda 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut olacak. Önde ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak.

Cihazda geçtiğimiz yılın amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak. Qualcomm, işlemci için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Modelde 8 GB / 16 GB LPDDR5x RAM ve 128 GB (UFS 3.1) / 256 GB (UFS 4.0) depolama mevcut olacak. Dahası, akıllı telefonun 4 Ocak'ta tanıtılması kuvvetle muhtemel.

Üründe 1,5K çözünürlük, 1 Hz-120 Hz yenileme hızı sunan kavisli kenarlara sahip 6,78 inç ProXDR LTPO 4.0 OLED mevcut olacak. Bunun dışında, Apple Watch ailesinde görülen mat alüminyum alaşımlı çerçeveyi anımsatan metal çerçeveli bir tasarımla gelecek.

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