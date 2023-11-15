OnePlus Ace 3 Özellikleri Ortaya Çıktı

OnePlus, orta ve üst segmente odaklanarak yeni modeli OnePlus Ace 3'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefonun kilit özellikleri ve tasarımı hakkında bilgiler paylaşıldı. Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 120 Hz tazeleme hızına sahip OLED ekran ve üçlü kamera kurulumu gibi özellikler dikkat çekiyor.

OnePlus, son dönemde odağını orta ve üst segmente odaklanmaya başladı. Çinli marka bu kapsamda çok yakında OnePlus Ace 3 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son olarak akıllı telefonun kilit özellikleri ortaya çıktı. İşte OnePlus Ace 3 özellikleri!

OnePlus Ace 3 kilit özellikleri

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan OnePlus Ace 3 modelinin teknik özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon 1.5K kavisli OLED bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 2.600 nit parlaklıkta ve 6,74 inç boyutlarında olmasının yanı sıra LTPO 120 Hz tazeleme hızı sunacak. Dahası, Apple Watch ailesinde görülen mat alüminyum alaşımlı çerçeveyi anımsatan metal çerçeveli bir tasarımla gelecek.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Cihazda 1/1,56 inç IMX890 sensörlü 50 Megapiksel ana, 32 Megapiksel IMX709 telefoto ve 8 Megapiksel ultra geniş açılı lensten oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Bunun dışında 16 GB RAM ile gelecek ve kutudan Android 13 ile çıkacak.

OnePlus Ace 3, geçtiğimiz haftalarda PJD110 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.723, çok çekirdekli testlerden ise 5 bin 164 puan almayı başardı. Son olarak cihazın önümüzdeki yılın başlarında Çin'de piyasaya sürülmesi ve daha sonra global pazarlara gelmesi bekleniyor.

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