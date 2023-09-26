OnePlus Ace 3 Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren OnePlus, Ace 3 modelinin teknik özelliklerini paylaştı. Telefon, kavisli OLED bir panel, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve yüksek çözünürlüklü kameralar gibi özelliklerle kullanıcılara sunulacak.

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için mesaisini sürdüren OnePlus cephesinde Ace 3 için çalışmalarda son aşamaya geçildi. Telefonun önümüzdeki birkaç ay içerisinde tanıtılması beklenirken, son gelen raporlar teknik özellik gibi kritik detayları gözler önüne seriyor.

OnePlus Ace 3 kullanıcılara neler sunacak?

Sızıntılarıyla ön plana çıkan Digital Chat Station, yaklaşan OnePlus Ace 3 modelinin teknik özelliklerini paylaştı. Buna göre akıllı telefon, 6,74 inç 1,5K çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan kavisli OLED bir panelle gelecek.

Cihazda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 olacak. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Modelde 50 Megapiksel Sony IMX890 birincil kamera, 8 Megapiksel OmniVision OV8D10 ultra geniş açı ve 32 Megapiksel 2x optik yakınlaştırmalı bir Sony IMX709 telefoto sensörü kullanılacak. Şu an için selfie kamerasının çözünürlüğü bilinmiyor. 24 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı sunması beklenen ürün 100W şarjı destekleyen 5.500 mAh'lik bir pilden beslenecek.

Kısa bir süre önce tanıtılan OnePlus Ace 2 Pro'nun özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

ÖzelliklerOnePlus Ace 2 Pro Ekran6.7 inç 1.5K OLED,120Hz yenileme hızı; 2160Hz PWM karartma; 450 PPIİşlemciSnapdragon 8 Gen 2 – 3.2GHzGrafik İşlemciAdreno 740 GPUBellek&RAM seçenekleri24GB'ye kadarRAM türüLPDDR5x RAMDepolama seçenekleri1TB'ye kadarDepolama türüUFS 4.0 depolamaİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı ColorOS 13.1Arka kameralar50 Megapiksel IMX890 8 Megapiksel 2 MegapikselÖn kamera16 Megapiksel ön kameraBatarya boyutu5000mAhHızlı Şarj150 W SuperVOOC hızlı kablolu şarjHoparlörlerStereo hoparlörParmak İzi TarayıcıEkran içi parmak izi tarayıcı

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