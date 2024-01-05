OnePlus Ace 3 ile birlikte Buds 3 kulaklık da tanıtıldı

OnePlus bugün uygun fiyatlı yeni amiral gemisi Ace 3'ü tanıttı. Ancak OnePlus bununla yetinmedi. Şirket OnePlus Ace 3 ile birlikte yeni kulaklık modeli Buds 3'ü de piyasaya sürdü. Buds 3 çift sürücülü tasarıma sahiptir. Ayrıca ultra hafif gövdeye sahip olan bu yeni kulaklık 49 dB'e kadar aktif gürültü engelleme özelliğiyle birlikte geliyor. İşte detaylar…

OnePlus Buds 3 tanıtıldı!

Aslında OnePlus Buds 3, Buds 2 Pro'ya oldukça benziyor. Ancak OnePlus Buds 3'ün kulaklık başlıkları diğer tasarımlara göre daha parlak. OnePlus, Pro kulaklıklarında olduğu gibi ve zengin bir ses çıkışı sunması gereken çift sürücülü çözümü bu tasarım için de kullandı.

Bununla birlikte şirket yeni Buds 3 için gürültü engelleme özelliğini çeşitli farklı seviyelerde sunuyor. 10 dB ve 20 dB, 49 dB olmak üzere önce ara seçenek imkanı tanıyor. Ayrıca yeni Buds 3 ortamı otomatik olarak tanıyor. Ayrıca ANC seviyelerini uyarlayan akıllı bir mod bulunmaktadır. Bununla birlikte tomurcukların ses yalıtımına yardımcı olmak için kauçuk uçları vardır.

Uygun fiyatlı amiral gemisi: OnePlus Ace 3 tanıtıldı!

Bununla birlikte Buds 3'ün gövdenin dış tarafında dokunmaya duyarlı bir alanı vardır. OnePlus Buds 3'ün üç mikrofonu bulunuyor. Ayrıca OnePlus, yapay zekanın aramalar sırasında gürültüyü azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi. Tomurcukların kendisi IP55 sertifikasına sahiptir. Ayrıca her biri yalnızca 4,8 gram ağırlığındadır.

Ön siparişler Çin'deki Oppo mağazasında yayınlanıyor. Satışların 8 Ocak'ta başlaması planlanıyor. OnePlus Buds 3, siyah ve mavi olmak üzere 2 renk seçeneğiyle karşımıza çıkacak. OnePlus Buds 3'e sahip olmak için 63 $'ı gözden çıkarmanız gerekiyor.

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