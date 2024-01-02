OnePlus Ace 3 için 3 yıllık Android güncellemesi müjdesi

OnePlus, Ace 3 tanıtımı için zon hazırlıkları yapmaya başladı. Akıllı telefon 4 Ocak tarihinde karşımıza çıkacak. Akıllı telefonun globalde 12R olarak geleceği de konuşuluyor. Ancak sızan özelliklere göre iki model arasında farklar var. Buna karşın OnePlus Ace 3 için önemli bir Android güncellemesi haberi ortaya çıktı.

OnePlus Ace 3 daha çıkmadan Android güncellemesi müjdesi aldı

Android telefonların iPhone karşısında en büyük dezavantajlarından biri güncelleme süreleri. Eğer amiral gemisi bir Android telefon almıyorsanız, bu güncelleme süresi genelde 2 yıldır. Hatta orta ve alt seviyelerde bazı modeller sadece tek Android güncellemesi alabiliyor.

Uygun fiyatlı amiral gemileri çok popüler olsa da bazen sadece iki Android güncellemesi alabiliyor. İşte OnePlus Ace 3 modeliyle bunu değiştirmenin peşinde. Buna göre marka OnePlus Ace 3 için 3 yıllık Android güncellemesi sunacak.

Bunun yanında cihaz 4 yıllık da Android güvenlik güncellemesi alacak. Ancak burada Qualcomm'un daha önce 8 Gen 1 işlemci ile duyurduğu 3 yıl Android güncellemesi ve 4 yıl Android güvenlik güncellemesi desteğini de unutmamak lazım. Bildiğiniz gibi model Snapdragon 8 Gen 2 gibi geçen senenin amiral gemisi işlemcisi ile karşımıza çıkacak.

Uydu bağlantılı Honor Magic 6'nın özellikleri belli oldu!

Bu anlamda OnePlus 12R için bir açıklama ortaya çıkmasa da 3 yıl Android güncellemesi politikası 12R için de geçerli olabilir. Zira OnePlus 12R'de Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile geliyor. Her ne kadar beş yıl iOS güncellemesi ile yarışamaz olsa da bu destek önemli. Android 14 ile gelecek OnePlus Ace 3 modeli, bu anlamda Android 17 güncellemesi de alabilecek.

İşte 4 Ocak tarihinde karşımıza çıkacak Ace 3 ve ortaya çıkan özellikleri: