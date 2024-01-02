OnePlus Ace 3 için 3 yıllık Android güncellemesi müjdesi
OnePlus Ace 3 modeli için 3 yıllık Android güncellemesi ve 4 yıllık Android güvenlik güncellemesi sunulacak. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle gelecek olan akıllı telefon, Android 17 güncellemesini de alabilecek.
OnePlus, Ace 3 tanıtımı için zon hazırlıkları yapmaya başladı. Akıllı telefon 4 Ocak tarihinde karşımıza çıkacak. Akıllı telefonun globalde 12R olarak geleceği de konuşuluyor. Ancak sızan özelliklere göre iki model arasında farklar var. Buna karşın OnePlus Ace 3 için önemli bir Android güncellemesi haberi ortaya çıktı.
OnePlus Ace 3 daha çıkmadan Android güncellemesi müjdesi aldı
Android telefonların iPhone karşısında en büyük dezavantajlarından biri güncelleme süreleri. Eğer amiral gemisi bir Android telefon almıyorsanız, bu güncelleme süresi genelde 2 yıldır. Hatta orta ve alt seviyelerde bazı modeller sadece tek Android güncellemesi alabiliyor.
Uygun fiyatlı amiral gemileri çok popüler olsa da bazen sadece iki Android güncellemesi alabiliyor. İşte OnePlus Ace 3 modeliyle bunu değiştirmenin peşinde. Buna göre marka OnePlus Ace 3 için 3 yıllık Android güncellemesi sunacak.
Bunun yanında cihaz 4 yıllık da Android güvenlik güncellemesi alacak. Ancak burada Qualcomm'un daha önce 8 Gen 1 işlemci ile duyurduğu 3 yıl Android güncellemesi ve 4 yıl Android güvenlik güncellemesi desteğini de unutmamak lazım. Bildiğiniz gibi model Snapdragon 8 Gen 2 gibi geçen senenin amiral gemisi işlemcisi ile karşımıza çıkacak.
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Bu anlamda OnePlus 12R için bir açıklama ortaya çıkmasa da 3 yıl Android güncellemesi politikası 12R için de geçerli olabilir. Zira OnePlus 12R'de Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile geliyor. Her ne kadar beş yıl iOS güncellemesi ile yarışamaz olsa da bu destek önemli. Android 14 ile gelecek OnePlus Ace 3 modeli, bu anlamda Android 17 güncellemesi de alabilecek.
İşte 4 Ocak tarihinde karşımıza çıkacak Ace 3 ve ortaya çıkan özellikleri:
ÖzelliklerOnePlus Ace 3Ekran6,78 inç, 1,5K OLED, 120HzÇözünürlük1,5KEkran ÖzellikleriLTPO panel, P1 ekran çipi, 800 nit manuel en yüksek parlaklık, 1.600 nit küresel en yüksek parlaklık, 4.500 nit maksimum parlaklıkİşlemciSnapdragon 8 Gen 2RAM16 GBDepolama1 TBBatarya5.000 mAh, 100 W ŞarjKamera (Ön)16 MPArka Kameralar– 50 MP (OIS'li IMX890)?– 8 MP (Ultra Geniş)?– 2 MP (Makro)İşletim SistemiColorOS 14 tabanlı Android 14Rekabet Edeceği ModellerRedmi K70, Honor 90 GT, iQOO Neo 9