OnePlus Ace 3 Geekbench Puanı Ortaya Çıktı

OnePlus Ace 3, Geekbench testinde başarılı sonuçlar elde etti. Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 16 GB RAM ile donatılan telefon, performansıyla dikkat çekiyor.

OnePlus, son dönemde odağını orta ve üst segmente odaklanmaya başladı. Bu kapsamda çok yakında tanıtılması beklenen OnePlus Ace 3 için geri sayım başladı. Son olarak akıllı telefon performans testinde ortaya çıktı. İşte OnePlus Ace 3 Geekbench puanı!

OnePlus Ace 3 Geekbench puanı

OnePlus Ace 3, PJD110 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.723, çok çekirdekli testlerden ise 5 bin 164 puan almayı başardı. Böylelikle cihazın bazı özellikleri resmen doğrulanmış oldu.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak. Qualcomm, ilgili işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Bütçe dostu vivo Y27 ve Y17s satışa çıktı!

Geekbench veri tabanına göre modelde 16 GB RAM mevcut olacak. Tabii daha farklı bellek opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor. Dahası, kutudan Android 13 tabanlı OxygenOS 13 arayüzünü çalıştıracak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçtiğimiz aylarda tanıtılan Ace 2 Pro modelinin özellikleri şöyle;

ÖzelliklerOnePlus Ace 2 Pro Ekran6.7 inç 1.5K OLED,120Hz yenileme hızı; 2160Hz PWM karartma; 450 PPIİşlemciSnapdragon 8 Gen 2 – 3.2GHzGrafik İşlemciAdreno 740 GPUBellek&RAM seçenekleri24GB'ye kadarRAM türüLPDDR5x RAMDepolama seçenekleri1TB'ye kadarDepolama türüUFS 4.0 depolamaİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı ColorOS 13.1Arka kameralar50 Megapiksel IMX890 8 Megapiksel 2 MegapikselÖn kamera16 Megapiksel ön kameraBatarya boyutu5000mAhHızlı Şarj150 W SuperVOOC hızlı kablolu şarjHoparlörlerStereo hoparlörParmak İzi TarayıcıEkran içi parmak izi tarayıcı

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!