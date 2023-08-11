OnePlus Ace 2 Pro: Yağmur Suyu Dokunmatik Kontrolü Teknolojisiyle Geliyor

Son dönemde piyasaya sürdüğü cihazlarla adından söz ettiren OnePlus, güçlü bir model olan OnePlus Ace 2 Pro için geri sayımda. Model, yağmur suyu dokunmatik kontrolü teknolojisiyle dikkat çekecek. Ayrıca 24GB LPDDR5X RAM, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 150W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olacak.

Son dönemde piyasaya sürdüğü cihazlarla adından söz ettiren OnePlus, yine güçlü bir model için geri sayımda. Üst donanımıyla dikkatleri üzerine çekecek OnePlus Ace 2 Pro, önümüzdeki günlerde sahne alacak. Görünen o ki model, birçok anlamda en iyisi olacak.

OnePlus Ace 2 Pro, "Yağmur Suyu Dokunmatik Kontrolü" teknolojisine sahip

Günümüzdeki akıllı telefonlar, belirli bir seviyede su geçirmezlik özelliğine sahip. Ancak yağmurlu bir havada akıllı telefonu çıkarıp ekran üzerinde herhangi bir işlem yapmak oldukça zor. Öyle ki ekranlar, ıslaklık yüzünden parmakları tam olarak algılamıyor.

Ancak OnePlus, Samsung ve iPhone gibi devlerin bile çözemediği bu sorunu çözmüşe benziyor. Geçtiğimiz günlerde, OnePlus China Başkanı Li Jie, Weibo platformu üzerinden bir video paylaştı. Paylaşımda OnePlus Ace 2 Pro, "Yağmur Suyu Dokunmatik Kontrolü" teknolojisine sahip olacağı belirtildi.

OnePlus Ace 2 Pro'nun fark yaratacak özelliği onaylandı!

Video içerikte OnePlus Ace 2 Pro ve bir iPhone 14 Pro karşılaştırılıyor. Görsellere bakılırsa Önümüzdeki günlerde sahne alması beklenen OnePlus modeli, yağmurlu havada iPhone'a göre dokunuşları çok daha iyi algılıyor.

Görünen o ki OnePlus Ace 2 Pro'nun tek güçlü yeteneği bununla sınırlı değil. OnePlus, dün yaptığı paylaşımla cihazın, 24GB LPDDR5X RAM seçeneğiyle geleceğini doğruladı. Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacak model, 150W hızlı şarj desteği sunan 5000 mAh'lik bataryaya sahip. Söylentiler ve onaylanan özelliklerle birlikte şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor;