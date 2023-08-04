OnePlus Ace 2 Pro Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

OnePlus cephesinde geliştirilen Ace 2 Pro modelinin tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı. Akıllı telefon, dairesel bir kamera kurulumu ve üçlü kamera sistemiyle gelecek. Ayrıca yüksek performans için Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 16 GB RAM kullanılacak. Detaylar haberimizde!

Ürün yelpazesini genişletmeye devam eden OnePlus cephesinde bir süredir Ace 2 Pro için çalışmalar söz konusu. Geçtiğimiz hafta performans testlerinde ortaya çıkan ve bu sayede işlemci gibi teknik detayları belli olan akıllı telefonun şimdi de tasarımı belli oldu. İşte ayrıntılar!

OnePlus Ace 2 Pro tasarımı nasıl olacak?

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Digital Chat Station, yaklaşan OnePlus Ace 2 Pro modelinin arka panel tasarımını gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon dairesel bir kamera kurulumuyla gelecek ve üçlü kamera kurulumunu bünyesinde barındıracak.

Ace 2 Pro, PJA110 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı ve bunun cihazın Avrupa varyantına ait olduğu görülüyor. Anakartı "kalama" adıyla kodlanan model, 3.19 GHz hızında bir çekirdek, 2.80 GHz hızında dört çekirdek ve 2.02 GHz hızında çalışan üç çekirdekten oluşan bir yonga ile gelecek. Bu işlemci yüksek ihtimalle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 olacak.

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Geekbench veri tabanına göre Ace 2 Pro modelinde 16 GB RAM mevcut olacak. Bunun dışında kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabalı ColorOS 13.1 işletim sistemini çalıştıracak. Akıllı telefonun tek çekirdekli testlerden 1.574, çok çekirdekli testlerden ise 5 bin 71 puan aldığını belirtelim.

Geçmiş sızıntılara bakacak olursak, telefonda 1.5K çözünürlüklü kavisli bir panel yer alacağını söylemek mümkün. Ayrıca bu ekran 1440Hz PWM karartma özelliğini bünyesinde barındıracak. Cihazda iki bilinmeyen sensörün yanı sıra 50 Megapiksel IMX890 birincil kamera bulunacak. Öte yandan 150W hızlarında şarj olabilen 5000 mAh'lik bir pilden beslenecek.

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