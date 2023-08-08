Akıllı telefon dünyasının gözü önümüzdeki eylül ayında düzenlenecek olan Apple etkinliğinde. Fakat Android tarafındaki rakipleri de boş durmuyor ve peş peşe yeni modellerini tanıtıyor. Son olarak 16 Ağustos'ta Çin'de tanıtılacak olan OnePlus Ace 2 Pro özellikleri ortaya çıktı.

Akıllı telefon dünyasının gözü önümüzdeki eylül ayında düzenlenecek olan Apple etkinliğinde. Fakat Android tarafındaki rakipleri de boş durmuyor ve peş peşe yeni modellerini tanıtıyor. Son olarak 16 Ağustos'ta Çin'de tanıtılacak olan OnePlus Ace 2 Pro özellikleri ortaya çıktı.

OnePlus Ace 2 Pro özellikleri!

OnePlus Ace 2 Pro, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan tasarım sızıntılarından sonra şimdi de özellikleri ile gündem oldu. Zira bu cihaz amiral gemisi performansı sunuyor olsa da orta-üst segmente konumlanıyor. Dolayısıyla yüksek fiyatlandırma ile karşılaşmazsak amiral katili ünvanını alacak.

Cihaz, 6.7 inç boyutunda 1.5K/FullHD+ çözünürlükte ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panel kullanacak. Ayrıca HDR10 gibi birçok özelliği de barındırması bekleniyor. Bu da yalnızca ekran özellikleriyle bile en iyi akıllı telefonlar listelerine gireceğini gösteriyor.

Amiral gemisi katili OnePlus Ace 2 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı!

Performans tarafına baktığımızda ise Qualcomm'un en güçlü yongası olan Snapdragon 8 Gen 2 ile geleceğini biliyoruz. GPU tarafında ise Adreno 740 yer alıyor. Bu nedenle hem iş hem de oyun&eğlence tarafında Android dünyasının en güçlülerinden olacak. Ek olarak 24 GB'ye kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'ye kadar UFS 4.0 depolama seçeneklerinin olacağını belirtelim.

Arka tarafta ise bizleri 3'lü kamera dizilimi olan bir kamera adası karşılıyor. Burada ilk göze çarpan 50 Megapiksel çözünürlüğündeki Sony IMX890 lensini kullanan ana kamera oluyor. Yanında ise 8 Megapiksel ve 2 Megapiksel şeklinde geniş açı ve makro lensleri konumlanıyor. Ön tarafta ise 16 Megapiksel özçekim kamerası olacak.

16 Ağustos'ta Çin'de tanıtılacak OnePlus Ace 2 Pro!?? pic.twitter.com/ZoF8VWScgD — M. Can AKA (@mcaka_17) August 7, 2023

Batarya özellikleri ise henüz kesinlik kazanmadı. Ancak 5000 veya 5500 mAh boyutunda olacağı ve 100W hızlı kablolu şarj desteği sunulacağını biliyoruz. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucu ve çift stereo hoparlör de bulunacak.

ÖzelliklerOnePlus Ace 2 Pro Ekran6.7 inç 1.5K OLED,120Hz yenileme hızıİşlemciSnapdragon 8 Gen 2 – 3.2GHzGrafik İşlemciAdreno 740 GPUBellek&RAM seçenekleri24GB'ye kadarRAM türüLPDDR5x RAMDepolama seçenekleri1TB'ye kadarDepolama türüUFS 4.0 depolamaİşletim SistemiAndroid 13Arka kameralar50 Megapiksel IMX890 8 Megapiksel 2 Megapiksel Ön kamera16MP ön kameraBatarya boyutu5000mAh veya 5500mAh pilHızlı Şarj100 Watt kablolu şarjHoparlörlerStereo hoparlörParmak İzi TarayıcıEkran içi parmak izi tarayıcı

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