OnePlus Ace 2 Pro: Özellikler ve Çıkış Tarihi Açıklandı

OnePlus cephesinde Ace 2 Pro için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonun teknik özellikleri ve çıkış tarihi hakkında detaylar paylaşıldı.

Sektörde amiral gemisi katili modelleriyle bilinen OnePlus cephesinde Ace 2 Pro için geri sayım resmen başladı. Bugüne dek birçok sızıntı ve raporla karşımıza çıkan akıllı telefonun 16 Ağustos'ta kullanıcıların beğenisine sunulacağı duyuruldu. Çinli şirket, kısa süre önce Weibo hesabından yaptığı paylaşımda akıllı telefonun bazı teknik özelliklerini gözler önüne serdi.

OnePlus Ace 2 Pro kullanıcılara neler sunacak?

OnePlus Ace 2 Pro 150W hızlı şarj desteği sunan 5000 mAh'lik bir pilden beslenecek. Bunun yanı sıra pil ömrünü artıran SUPERVOOC S güç yönetimi çipine ev sahipliği yapacak. Çinli şirketin iddiasına göre akıllı telefonun pili yüzde 1'den yüzde 100'e sadece 17 dakikada çıkabiliyor.

Akıllı telefon 6.7 inç boyutunda 1.5K çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panel kullanacak. Öte yandan HDR10 gibi birçok özelliği de bünyesinde barındıracak.

Merakla beklenen OnePlus modeli için geri sayım başladı!

İşlemci tarafındaysa Snapdragon 8 Gen 2 mevcut olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Ek olarak 24 GB'ye kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'ye kadar UFS 4.0 depolama seçeneklerinin olacağını belirtelim.

Arka tarafta 3'lü kamera dizilimi karşımıza çıkıyor. Bunun içinde 50 Megapiksel çözünürlüğündeki Sony IMX890 ana kamera, 8 Megapiksel ve 2 Megapiksel şeklinde geniş açı ve makro lensleri mevcut. Ön tarafta ise 16 Megapiksel özçekim kamerası olacak.

ÖzelliklerOnePlus Ace 2 Pro Ekran6.7 inç 1.5K OLED,120Hz yenileme hızıİşlemciSnapdragon 8 Gen 2 – 3.2GHzGrafik İşlemciAdreno 740 GPUBellek&RAM seçenekleri24GB'ye kadarRAM türüLPDDR5x RAMDepolama seçenekleri1TB'ye kadarDepolama türüUFS 4.0 depolamaİşletim SistemiAndroid 13Arka kameralar50 Megapiksel IMX890 8 Megapiksel 2 MegapikselÖn kamera16MP ön kameraBatarya boyutu150W hızlı şarj desteği sunan 5000 mAh'lik bir pilHızlı Şarj100 Watt kablolu şarjHoparlörlerStereo hoparlörParmak İzi TarayıcıEkran içi parmak izi tarayıcı

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