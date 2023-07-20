OnePlus Ace 2 Pro Geekbench Puanı Ortaya Çıktı

OnePlus cephesinde önümüzdeki dönemlerde tanıtılması beklenen yeni telefonlar nedeniyle hareketlilik devam ediyor. Şirketin kullanıcıların beğenisine sunması beklenen modellerden birisi de Ace 2 Pro. Özellikleriyle ve tasarımıyla amiral katili olması beklenen akıllı telefon kısa bir süre önce performans testlerinde ortaya çıktı. İşte OnePlus Ace 2 Pro Geekbench puanı!

OnePlus Ace 2 Pro Geekbench puanı

Ace 2 Pro, PJA110 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı ve bunun cihazın Avrupa varyantına ait olduğu görülüyor. Anakartı "kalama" adıyla kodlanan model, 3.19 GHz hızında bir çekirdek, 2.80 GHz hızında dört çekirdek ve 2.02 GHz hızında çalışan üç çekirdekten oluşan bir yonga ile gelecek. Bu işlemci yüksek ihtimalle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 olacak.

Geekbench veri tabanına göre Ace 2 Pro modelinde 16 GB RAM mevcut olacak. Bunun dışında kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabalı ColorOS 13.1 işletim sistemini çalıştıracak. Akıllı telefonun tek çekirdekli testlerden 1.574, çok çekirdekli testlerden ise 5 bin 71 puan aldığını belirtelim.

OnePlus Ace 2 Pro hakkında yeni iddia: 24 GB RAM!

Geçmiş sızıntılara bakacak olursak, telefonda 1.5K çözünürlüklü kavisli bir panel yer alacağını söylemek mümkün. Ayrıca bu ekran 1440Hz PWM karartma özelliğini bünyesinde barındıracak. Cihazda iki bilinmeyen sensörün yanı sıra 50 Megapiksel IMX890 birincil kamera bulunacak. Öte yandan 150W hızlarında şarj olabilen 5000 mAh'lik bir pilden beslenecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!