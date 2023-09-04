OnePlus Ace 2 Pro: 36 GB RAM'li Yeni Model Tanıtıldı

OnePlus, sektördeki konumunu güçlendirmek için yeni modeli OnePlus Ace 2 Pro'yu tanıttı. 36 GB RAM ve etkileyici özellikleriyle dikkat çeken bu model, uygun fiyatıyla büyük ilgi görüyor.

Son dönemde piyasada dikkat çeken OnePlus, sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket, uzun bir süredir konuşulan OnePlus Ace 2 Pro modelini sonunda tanıttı. Bu model, sunduğu özellikler ve etkileyici fiyatıyla büyük ilgi çekiyor. 36 GB RAM'li OnePlus Ace 2 Pro elimizde!

36 GB RAM'li OnePlus Ace 2 Pro elimizde!

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Son zamanlarda akıllı telefon dünyasında yüksek RAM kapasitesi önemli bir trend haline geldi. Geçtiğimiz ay Red Magic 8S Pro gibi birkaç modelin ardından OnePlus, 24GB LPDDR5X RAM ile karşımıza çıkıyor.

OnePlus Ace 2 Pro'nun işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2'yi kullanacak. Bu işlemci, 4 nm mimari ile üretilmiş olup, 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerini içeriyor. Ayrıca Adreno grafik birimi de yüksek performans sunuyor.

Cihazın ön panelinde 1.5K çözünürlüklü (2772 x 1240 piksel) ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inçlik bir kavisli OLED ekran bulunuyor. Bu panel aynı zamanda 2160Hz PWM karartma ile destekleniyor ve 450 PPI piksel yoğunluğuna sahip. HDR özellikleri sayesinde maksimum 1600 nit yerel parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.

OnePlus Ace 2 Pro, kutusundan Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 işletim sistemiyle çıkacak. Cihazın arkasında üçlü kamera sistemi bulunuyor. Ana kamera, OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX890 sensörüne sahip. Ayrıca 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 Megapiksel makro lens de mevcut. Ön tarafta ise 16 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor.

Bir diğer dikkat çekici özellik ise cihazın bataryasında. OnePlus Ace 2 Pro, 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve 150 W SuperVOOC hızlı şarj desteği sunuyor. Bağlantı özellikleri açısından, cihaz çift SIM kart desteği, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC ve USB Type-C gibi güçlü bağlantı seçenekleri sunuyor.

Sonuç olarak, OnePlus Ace 2 Pro modeli 24 GB RAM ve 1TB depolama kapasitesiyle oldukça cazip bir fiyatla sunuluyor. Bu özelliklerle, OnePlus'un sektörde daha fazla dikkat çekmesi muhtemel görünüyor.

OnePlus Ace 2 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.7 inç 1.5K OLED,120Hz yenileme hızı; 2160Hz PWM karartma; 450 PPI

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 – 3.2GHz

Grafik İşlemci: Adreno 740 GPU

Bellek&RAM seçenekleri: 24GB'ye kadar

RAM türü: LPDDR5x RAM

Depolama seçenekleri: 1TB'ye kadar

Depolama türü: UFS 4.0 depolama

İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı ColorOS 13.1

Arka kameralar: 50 Megapiksel IMX890, 8 Megapiksel, 2 Megapiksel

Ön kamera: 16 Megapiksel ön kamera

Batarya boyutu: 5.000 mAh

Hızlı Şarj: 150 W SuperVOOC hızlı kablolu şarj

Hoparlörler: Stereo hoparlör

Parmak İzi Tarayıcı: Ekran altı parmak izi tarayıcı