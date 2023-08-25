OnePlus Ace 2 Pro, 3 Dakikada Tükendi

OnePlus'ın en yeni akıllı telefonu Ace 2 Pro, cazip bir fiyat noktasında amiral gemisi düzeyinde performans sunarak büyük ilgi gördü. Telefonun özellikleri ve fiyatı kullanıcılar tarafından beğenildi ve stoklar 3 dakikada tükendi.

OnePlus'ın en yeni akıllı telefonu Ace 2 Pro, geçtiğimiz günlerde Çin pazarında tanıtıldı. Bu sürümle marka, cazip bir fiyat noktasında amiral gemisi düzeyinde performans sunmanın örneğini gösterdi. Cihaz, Snapdragon 8 Gen 2 SoC, 24 GB RAM gibi gelişmiş amiral gemisi özelliklerine sahip. Bu nedenle olacak ki cihaza talep çok fazla. Öyle ki OnePlus Ace 2 Pro stokları 3 dakikada tükendi.

OnePlus Ace 2 Pro neden bu kadar sevildi?

Her şeyden önce kullanıcılar OnePlus'ın bu telefonunun teknik özelliklerini sunduğu fiyatı da baz alarak inceledi. Bu yüzden eş değer fiyatlarla alabilecekleri telefonlar yerine bu telefonu tercih ettiler. Öyle ki telefonun özellikleri adeta bir Android devinin son çıkan amiral gemisi telefonunun özelliklerinin altında kalmıyor.

OnePlus, en son akıllı telefonuna verilen coşkulu yanıttan dolayı minnettarlığını dile getirdi. Şirketin açıklamasına göre, 200.000 adetlik ilk sevkiyatın tamamı yalnızca 3 dakikalık bir sürede tükendi. Bu kadar kısa sürede tükenen bir telefonun günün sonunda ne kadar satacağı ise büyük bir merak konusu.

Sevkiyat 200.000 adet akıllı telefondan oluşuyordu ancak OnePlus bunlardan kaçının üst düzey 24GB RAM/1TB depolama yapılandırmasına sahip olduğunu açıklamadı. 12/256GB temel model için fiyat 414 dolar olduğuna göre şirket şimdiden en az 82 milyon ABD Dolarının üzerinde kazanç elde etti. OnePlus, Snapdragon 8 Gen 2 destekli Ace 2 Pro'yu 26 Ağustos 2023 tarihinde tekrar stoklara koyacağını duyurdu.

24 GB RAM, 1 TB hafıza ve 150W şarjlı Android! OnePlus Ace 2 Pro tanıtıldı!

ÖzelliklerOnePlus Ace 2 Pro Ekran6.7 inç 1.5K OLED,120Hz yenileme hızı; 2160Hz PWM karartma; 450 PPIİşlemciSnapdragon 8 Gen 2 – 3.2GHzGrafik İşlemciAdreno 740 GPUBellek&RAM seçenekleri24GB'ye kadarRAM türüLPDDR5x RAMDepolama seçenekleri1TB'ye kadarDepolama türüUFS 4.0 depolamaİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı ColorOS 13.1Arka kameralar50 Megapiksel IMX890 8 Megapiksel 2 MegapikselÖn kamera16 Megapiksel ön kameraBatarya boyutu5000mAhHızlı Şarj150 W SuperVOOC hızlı kablolu şarjHoparlörlerStereo hoparlörParmak İzi TarayıcıEkran içi parmak izi tarayıcı

Telefonun etiket fiyatı;

12GB + 256GB – 410 dolar

16GB + 512GB – 465 dolar

24GB + 1TB – 550 dolar