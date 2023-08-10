OnePlus Ace 2 Pro, 24GB LPDDR5X RAM ile geliyor

Son dönemde piyasaya sürdüğü cihazlarla adından söz ettiren OnePlus, yine güçlü bir model için geri sayımda. Amiral gemisi donanımıyla dikkatleri üzerine çekecek OnePlus Ace 2 Pro, önümüzdeki günlerde sahne alacak. Şirket, bazı paylaşımlarla cihaz hakkında bilgi vermeye devam ediyor. OnePlus Ace 2 Pro, 24GB LPDDR5X RAM seçeneğiyle gelecek. İşlemci koltuğunda ise Snapdragon 8 Gen 2 yer alacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Model, arka tarafta üçlü kamera dizilimine ev sahipliği yapacak. 50 Megapiksellik Sony IMX890 ana kameraya 8 Megapiksel geniş açı ve 2 Megapiksel makro lensler eşlik edecek. Ön panelde 6.7 inç boyutunda 1.5K çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran yer alıyor. Ayrıca 16 Megapiksellik özçekim kamerası mevcut.

Son dönemde piyasaya sürdüğü cihazlarla adından söz ettiren OnePlus, yine güçlü bir model için geri sayımda. Amiral gemisi donanımıyla dikkatleri üzerine çekecek OnePlus Ace 2 Pro, önümüzdeki günlerde sahne alacak. Şirket, bazı paylaşımlarla cihaz hakkında bilgi vermeye devam ediyor.

OnePlus Ace 2 Pro, 24GB LPDDR5X RAM ile gelecek

Geçtiğimiz ay tanıtılan Red Magic 8S Pro, akıllı telefon dünyasında bir ilke imza atarak 24GB RAM seçeneği ile gelmişti. Bu gidişatı OnePlus takip ediyor. Şirketten yapılan resmi paylaşıma göre OnePlus Ace 2 Pro, 24GB LPDDR5X RAM seçeneğiyle gelecek.

İşlemci koltuğunda ise Snapdragon 8 Gen 2 yer alacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Model, arka tarafta üçlü kamera dizilimine ev sahipliği yapacak. 50 Megapiksellik Sony IMX890 ana kameraya 8 Megapiksel geniş açı ve 2 Megapiksel makro lensler eşlik edecek. Ön panelde 6.7 inç boyutunda 1.5K çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran yer alıyor. Ayrıca 16 Megapiksellik özçekim kamerası mevcut.