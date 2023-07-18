Rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasındaki yükselişini devam ettirmek isteyen OnePlus, Ace modelleriyle önemli başarılar elde etti. Şirket, başarısını sürdürmek için ikinci cihazı bu ayın başında tanıttı. Ancak OnePlus, bununla yetinmeyerek seriye güçlü bir model kazandıracak. OnePlus Ace 2 Pro modeli, 24 GB RAM ve 1 TB depolama ile gelecek.

Rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasındaki yükselişini devam ettirmek isteyen OnePlus, Ace modelleriyle önemli başarılar elde etti. Şirket, başarısını sürdürmek için ikinci cihazı bu ayın başında tanıttı. Ancak OnePlus, bununla yetinmeyerek seriye güçlü bir model kazandıracak.

OnePlus Ace 2 Pro, 24 GB RAM ve 1 TB depolama ile gelecek

OnePlus, Şubat ayının başında tanıttığı Ace 2 modelini amiral gemisi telefonlara kafa tutacak bir şekilde tasarladı. Şirket, ardından OnePlus Ace 2 Dimensity Edition versiyonuyla seriyi genişletti. Ailenin son üyesi olacak OnePlus Ace 2 Pro, yok artık dedirtecek cinsten bir versiyon ile gelecek.

Cihaz hakkında bir çok sızıntı ortaya çıktı. Ancak son ortaya çıkan sızıntı akıllı telefon dünyası için oldukça şaşırtıcı. Leakster isimli kaynak, cihazın RAM ve depolama seçeneklerine ilişkin yeni bir sızıntı yaptı. Buna göre OnePlus Ace 2 Pro modelinin en üst seçeneği 24 GB RAM ve 1 TB depolama olacak. 24 GB RAM özelliği, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Red Magic 8S Pro'dan sonra akıllı telefon dünyası için bir ilk olacak.

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Daha önceki sızıntılara bakılırsa OnePlus modelinde .5K çözünürlüklü kavisli bir panel yer alacak. Aynı zamanda bu ekran 1440Hz PWM karartma özelliğini bünyesinde barındıracak. İşlemci tarafındaysa Snapdragon 8 Gen 2 mevcut olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihazın arka panelinde üçlü bir kamera dizilimi yer alacak. 50 Megapiksel IMX890 birincil kameraya eşlik edecek sensörlere ilişkin bir detay henüz yok. Öte yandan 150W hızlarında şarj olabilen 5000 mAh'lik bir pilden beslenecek. OnePlus modelinin bu ayın sonunda sahne alması bekleniyor.