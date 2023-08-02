OnePlus Ace 2 Pro, 24 GB RAM ile performans arenasında lider

Akıllı telefon dünyasının yükselen isimlerinden OnePlus, Ace serisine önemli bir oyuncu kazandırmak üzere. Şirket, akıllı telefon dünyası için oldukça büyük olan 24 GB RAM ile gelecek OnePlus Ace 2 Pro için son hazırlıklarını tamamlıyor. Cihaz, performans arenasında yer aldı. OnePlus Ace 2 Pro, 1.7 milyonu aşan puanla AnTuTu'nun lideri oldu.

Akıllı telefon dünyasının yükselen isimlerinden OnePlus, Ace serisine önemli bir oyuncu kazandırmak üzere. Şirket, akıllı telefon dünyası için oldukça büyük olan 24 GB RAM ile gelecek OnePlus Ace 2 Pro için son hazırlıklarını tamamlıyor. Cihaz, performans arenasında yer aldı.

OnePlus Ace 2 Pro, 1.7 milyonu aşan puanla AnTuTu'nun lideri

OnePlus, Şubat ayının başında tanıttığı Ace 2 serisini genişletmeye devam ediyor. Şirket, donanımıyla oldukça güçlü bir model için son dokunuşları yapıyor. Cihaz ile ilgili birçok sızıntı ortaya çıktı. Ancak son gelen bilgi, oldukça merak uyandırdı.

24 GB RAM ve 1 TB depolama versiyonuyla oldukça ilgi çekecek olan OnePlus Ace 2 Pro, bu varyatıyla AnTuTu arenasında boy gösterdi. OnePlus Ace 2 Pro, 1.7 milyonu aşan puanla AnTuTu'nun Android tarafındaki lideri oldu. İkinci sıradaki 24 GB'lık Red Magic 8S Pro'ya 363.361 puan fark attı.

Merakla beklenen OnePlus modeli için geri sayım başladı!

Daha önce gelen bilgilere bakılırsa cihaz oldukça yüksek bir donanıma sahip olacak. İşlemci koltuğunda Snapdragon 8 Gen 2'ye yer verecek olan OnePlus modeli, ön panelinde 6.74 inçlik 1.5K çözünürlüklü kavisli bir ekrana yer verecek. 5.000 mAh bataryaya sahip olacak cihaz 150 W hızlı şarjı destekleyecek.

Cihazın arka panelinde üçlü bir kamera dizilimi yer alacak. 50 Megapiksel IMX890 birincil kameraya 8 Megapiksel ultra geniş lens ve 2 Megapiksel makro kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise 16 megapiksellik bir özçekim kamerası kullanıcıları karşılayacak.