OnePlus 12R Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Belli Oldu

OnePlus, önümüzdeki günlerde yeni amiral gemisi modellerini tanıtacak. Bu kapsamda geçen aylarda Çin'de satışa çıkan OnePlus 12'nin global versiyonu ve 12R'nin sahne alması bekleniyor. Son raporlar markanın uygun fiyatlı modeli 12R'nin önemli bir eşiği aştığını gösteriyor. İşte OnePlus 12R tanıtım tarihi, tasarımı, özellikleri ve çok daha fazlası!

OnePlus 12R NBTC veri tabanında göründü – OnePlus 12R tanıtım tarihi, tasarımı ve özellikleri

OnePlus 12R, CPH2609 model numarasıyla NBTC veri tabanında göründü. Liste akıllı telefonun herhangi bir özelliğini doğrulamazken, lansman öncesi tüm hazırlıkların yapıldığı konusunda önemli detayları gözler önüne seriyor. Akıllı telefonun 23 Ocak'ta tanıtılacağını belirtelim.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Roland Quandt ise kısa bir süre önce uygun fiyatlı amiral gemisi OnePlus 12R'nin tasarımını gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon markanın tasarım geleneğini devam ettirecek. Burada delikli bir ekran tasarımı, arka tarafta içerisinde üç adet sensöre ve bir adet LED flaş bulunan dairesel bir kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Bununla birlikte cihazın mavi ve siyah renklerle geleceğini belirtelim.

100W hızlı şarj ve Snapdragon 8 Gen 2: OnePlus 12R tasarımı ortaya çıktı!

Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu noktada OnePlus 12R modelinin geçtiğimiz günlerde tanıtılan Ace 3'ün globale hitap eden yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefonların isimleri ve tasarımları farklı olsa da temelde aynı teknik özelliklere sahip olacaklar. Ancak yine de özellikle kamera tarafında bazı teknik farklılıklarla gelecekleri ifade ediliyor.

Cihazda 6.7 inç, 1.5K çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran mevcut olacak. Bunun yanı sıra panelde 3000 nit tepe parlaklık sunulacak.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Arkada 50 Megapiksel OIS destekli IMX890 ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Önde ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerası mevcut olacak.