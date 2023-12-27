Akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren OnePlus, yakında yeni ürünlerini satışa çıkaracak. Markanın yaklaşan ürünlerinden biri de bir süredir sızıntılarla gündemi meşgul eden OnePlus 12R. Peki akıllı telefon ne zaman tanıtılacak? Bu soru kısa bir süre önce yanıt buldu.

OnePlus 12R tanıtım tarihi açıklandı

Şirket, son paylaşımıyla OnePlus 12R'nin 23 Ocak'ta tanıtılacağını duyurdu. Hatta aynı etkinlikte geçen haftalarda Çin'de piyasaya sürülen OnePlus 12'nin global versiyonunun da vitrine çıkacağını belirtelim.

Bilindiği üzere markanın "R" modelleri bugüne dek sadece Hindistan pazarıyla sınırlıydı. Ancak şirket kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla 12R ile bu durumun değişeceğini ve ürünün Kuzey Amerika, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinde de piyasaya sürüleceğini doğruladı.

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Modelde 6.7 inç, 1.5K çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran mevcut olacak. Bunun yanı sıra panelde 3000 nit tepe parlaklık sunulacak.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Arkada 50 Megapiksel OIS destekli IMX890 ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 32 Megapiksel telefoto sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Önde ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerası mevcut olacak. OnePlus 12R modelinde 100W kablolu şarjı destekleyen 5.500 mAh'lik bir batarya mevcut olacak.