OnePlus 12R, Snapdragon 8 Gen 3 ile sahne alacak
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Akıllı telefon dünyasında üst sıralara tırmanmak için yoğun bir çalışma temposuna giren OnePlus, şubat ayının ilk haftasında OnePlus 11R modelini tanıtmıştı. Şirket, donanımıyla dikkat çeken serinin yeni oyuncusu için kolları sıvadı. OnePlus 12R modelinin önümüzdeki yılın ocak ayında çıkacağı belirtiliyor. Eğer anlaşma doğruysa cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 ile tanıtılacak. Cihazın ön panelinde 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç 1,5K AMOLED ekran yer alacak. OnePlus modelinin arkasında üçlü bir kamera dizilimi yer alacak. 50 Megapiksellik ana kameraya 32 Megapiksel telefoto kamera ve 2 Megapiksel ulrta geniş sensör yer alacak. Ön tarafta ise selefinde olduğu gibi 16 Megapiksel kamera bizleri karşılıyor. Android 14 tabanlı OxygenOS 14 ile kutudan çıkacak cihaz, 100W hızlı şarj destekli 5.500mAh batarya ile gelecek.
Akıllı telefon dünyasında üst sıralara tırmanmak için yoğun bir çalışma temposuna giren OnePlus, şubat ayının ilk haftasında OnePlus 11R modelini tanıtmıştı. Şirket, donanımıyla dikkat çeken serinin yeni oyuncusu için kolları sıvadı.
OnePlus 12R, Snapdragon 8 Gen 3 ile sahne alacak
OnePlus 11R modeli, şirket adına oldukça başarılı oldu. OnePlus, serinin yeni modelinin donanımını yüksek tutacak. Gelen bilgilere bakılırsa cihazın işlemci koltuğunda Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi yer alması için gerekli anlaşmalar yapıldı.
OnePlus 12R modelinin önümüzdeki yılın ocak ayında çıkacağı belirtiliyor. Eğer anlaşma doğruysa cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 ile tanıtılacak. Cihazın ön panelinde 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç 1,5K AMOLED ekran yer alacak.
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OnePlus modelinin arkasında üçlü bir kamera dizilimi yer alacak. 50 Megapiksellik ana kameraya 32 Megapiksel telefoto kamera ve 2 Megapiksel ulrta geniş sensör yer alacak. Ön tarafta ise selefinde olduğu gibi 16 Megapiksel kamera bizleri karşılıyor. Android 14 tabanlı OxygenOS 14 ile kutudan çıkacak cihaz, 100W hızlı şarj destekli 5.500mAh batarya ile gelecek.
Karşılaştırmak adına OnePlus 11R modeline bakalım;
İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
Boyut ve ağırlık: 163.4×74.3×8.7mm, 204g
Ekran: 6.74 inç AMOLED, 2772 x 1240 çözünürlük, 1.450 nit parlaklık, 120 Hz yenileme hızı, 1440Hz PWM karartma, Gorilla Glass 5
Arka kamera: 50MP f/1.8 1/1.56'' Sony IMX890 (ana kamera), 8MP f/2.2 Omnivision OV08D10 120 derece (ultra geniş açılı kamera) 2MP f/2.4 Omnivision OV02B10 (makro sensör)
Ön kamera: 16MP f/2.4
Bellek: 8GB LPDDR5 RAM / 12GB LPDDR5X RAM
Depolama: 128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 3.1) depolama
Batarya: 5000mAh batarya; 100W SuperVOOC hızlı şarj
Bağlantılar: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 802.11, 5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, NFC
İşletim sistemi: Android 13 tabanlı ColorOS 13