OnePlus 12R, Snapdragon 8 Gen 3 ile sahne alacak

Akıllı telefon dünyasında üst sıralara tırmanmak için yoğun bir çalışma temposuna giren OnePlus, şubat ayının ilk haftasında OnePlus 11R modelini tanıtmıştı. Şirket, donanımıyla dikkat çeken serinin yeni oyuncusu için kolları sıvadı. OnePlus 12R modelinin önümüzdeki yılın ocak ayında çıkacağı belirtiliyor. Eğer anlaşma doğruysa cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 ile tanıtılacak. Cihazın ön panelinde 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç 1,5K AMOLED ekran yer alacak. OnePlus modelinin arkasında üçlü bir kamera dizilimi yer alacak. 50 Megapiksellik ana kameraya 32 Megapiksel telefoto kamera ve 2 Megapiksel ulrta geniş sensör yer alacak. Ön tarafta ise selefinde olduğu gibi 16 Megapiksel kamera bizleri karşılıyor. Android 14 tabanlı OxygenOS 14 ile kutudan çıkacak cihaz, 100W hızlı şarj destekli 5.500mAh batarya ile gelecek.