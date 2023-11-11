OnePlus 12 Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Ülkemizde tekrar resmi satışı başlayan OnePlus, yeni amiral gemisi katili modeli için çalışmalarını tamamladı. OnePlus 12 modelinin teknik özellikleri ve tasarımı sızdırıldı. İşte detaylar...

Ülkemizde tekrar resmi satışı başlayan OnePlus, yeni amiral gemisi katili modeli için çalışmalarını tamamladı. OnePlus 12 modelinin teknik özellikleri ve tasarımı sızdırıldı. İşte detaylar…

OnePlus 12 teknik özellikleri ortaya çıktı

Yeni model, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle tanıtılacak. 4 nm mimarisiyle üretilen yonga setinde 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri bulunuyor. Qualcomm, yeni yonga setinde Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer verdi.

Ekran tarafında ise DisplayMate testlerinde A Plus sonuç elde eden OLED LTPO panele yer verilecek. Cihazın 2K çözünürlüğe sahip 6.82 inç ekran ile tanıtılacağını belirtelim. Ekran tazeleme oranının 120Hz olacağı tahmin ediliyor.

OnePlus, yeni modelinde LPDDR5x ve UFS 4.0 gibi güncel teknolojilere yer verecek. Cihazın 16 GB RAM, 256 GB/512 GB depolama seçenekleriyle tanıtılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Cihazda ana kamera olarak en yeni Sony Lytia lensi kullanılacak. Bununla birlikte, cihazda 64 Megapiksellik bir periskop sensörü yer alacak. Söz konusu kameranın OmniVision OV64B sensöründen oluşacağı ve 3x'e kadar optik yakınlaştırma sunacağı belirtiliyor.

Batarya tarafında ise 100W kablolu hızlı şarj e 50W kablosuz şarj teknolojilerine sahip 5.400 mAh kapasiteye yer verilecek. Android 14 sürümüyle tanıtılacağı belirtilen cihazda USB 3.2 teknolojisinin kullanılacağı belirtiliyor.

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