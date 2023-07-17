OnePlus 12 Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Sektörde amiral gemisi katili modelleriyle bilinen OnePlus cephesinde çok yakında tanıtılması beklenen OnePlus 12 için geri sayım başladı. Cihazla ilgili bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıktı ve bu sayede nasıl bir performans sunacağına dair akıllarda çok fazla soru işareti yok. Son olarak modelin ne zaman vitrine çıkacağı belli oldu. OnePlus 12, aralık ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Şu an için spesifik bir tarih verilmese de ilk etapta Çin'de satışa çıkması ve daha sonra globale gelmesi söz konusu.

Sektörde amiral gemisi katili modelleriyle bilinen OnePlus cephesinde çok yakında tanıtılması beklenen OnePlus 12 için geri sayım başladı. Cihazla ilgili bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıktı ve bu sayede nasıl bir performans sunacağına dair akıllarda çok fazla soru işareti yok. Son olarak modelin ne zaman vitrine çıkacağı belli oldu.

OnePlus 12 ne zaman tanıtılacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Max Jambor, yaklaşan OnePlus 12'nin ne zaman tanıtılacağını gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon aralık ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Şu an için spesifik bir tarih verilmese de ilk etapta Çin'de satışa çıkması ve daha sonra globale gelmesi söz konusu.

OnePlus 12'de 2K kavisli bir OLED bir panel kullanılacak. 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak akıllı telefonda selefindeki gibi ince çerçeveler karşımıza çıkacak.

Rekabeti kızıştıracak: OnePlus Nord CE 3 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

İşlemci koltuğunda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 oturacak. Raporlara göre önemli bir performans yükseltmesi sunacak yonga 3.7GHz hıza sahip Cortex-X4 çekirdeğe ev sahipliği yapacak. İşlemcinin çekirdek mimarisinde de değişikliklerin olması bekleniyor. Pil tarafındaysa 150W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen muhtelemen 5.000 mAh'lik bir batarya yer alacak.

Günümüzde kullanılan en güncel yonga seti Snadpragon 8 Gen 2'de Cortex-X3 mimarisi bulunuyor ve 3.2 GHz'de çalışıyor. Bu, günlük kullanımda performansın doğrudan etkileneceği anlamına geliyor. Ayrıca yeni işlemcide bir "süper büyük" çekirdek, beş "büyük" çekirdek ve iki "küçük" çekirdek olmak üzere 1 + 5 + 2 mimarisi olması bekleniyor.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçtiğimiz aylarda tanıtılan OnePlus 11 modelinin teknik özellikleri şöyle;

Ekran: 6.7 inç QHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan Samsung E4 AMOLED panel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 12/16 GB LPDDR5x

Depolama: 256/512 GB UFS 4.0

Batarya: 15W şarjı destekleyen 5.000 mAh

Ön Kamera: 16 Megapiksel selfie

Arka Kamera: 50 Megapiksel Sony IMX890 ana, makro görüş için ultra geniş lens ve otomatik odaklama desteğine sahip 48 Megapiksel Sony IMX581 ve 2x telefoto lensli 32 Megapiksel Sony IMX709 RGBW yardımcı sensör

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!