OnePlus 12 Tanıtım Tarihi Açıklandı

OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus 12'nin tanıtım tarihi 4 Aralık olarak duyuruldu. Cihazın özellikleri ve kullanıcıların beklemesi gerekenler hakkında bilgiler verildi.

OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus 12 için geri sayım resmen başladı. Bugüne dek sızıntılarla ve raporlarla sıkça karşımıza çıkan akıllı telefonun tanıtıım tarihi duyuruldu. Peki cihaz ne zaman görücüye çıkacak?

OnePlus 12 tanıtım tarihi resmen açıklandı

OnePlus, Weibo'dan yaptığı paylaşımla OnePlus 12'nin 4 Aralık'ta tanıtılacağını duyurdu. Söz konusu tarihin aynı zamanda Çinli şirketin 10. yıl dönümüne işaret ettiğini belirtelim. Öte yandan bunun bir Çin lansmanı olduğunu ve globaldeki kullanıcıların biraz daha beklemek zorunda kalacağını ekleyelim.

OnePlus, geçtiğimiz Weibo'dan yaptığı paylaşımla yaklaşan OnePlus 12 modelinin ana kamera olarak yeni Sony LYT-808 sensörünü kullanacağını doğruladı. Söz konusu sensörün kullanımıyla akıllı telefonun özellikle düşük ışık koşullarında gelişmiş görüntü kalitesi ve performans sunacağı belirtildi.

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Akıllı telefonda kullanılacak bir diğer kamera ise 64 Megapiksellik bir periskop sensörü mevcut olacak. Söz konusu kameranın OmniVision OV64B sensöründen oluşacağı ve 3x'e kadar optik yakınlaştırma sunacağı belirtiliyor. Sensörde OIS desteğinin olacağını de ekleyelim.

OnePlus 12'nin başlangıç versiyonu 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama sunacak. Bir önceki sızıntıya göre cihazın 16 ve 24 GB'lik bellek seçenekleri de mevcut olacak. Bunun dışında 2K kavisli bir OLED bir panel kullanılacak. Ayrıca, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Dahası, delikli bir ekran tasarımına ve ince çerçevelere ev sahipliği yapacak ve dairesel üçlü kamera dizilimiyle gelecek.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

OnePlus 12, USB 3.2 bağlantı noktasıyla ve 50W kablosuz şarjla kullanıcı karşısına çıkacak. Pilin ise 5.400 mAh kapasitesinde olacağı ifade ediliyor. Bunun dışında ürünün kızılötesi sensöre sahip olacağı söyleniyor.