OnePlus 12 Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

OnePlus 12'nin özellikleri ve tasarımı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Cihazın 3C veri tabanında göründüğü ve 100W hızlı şarj desteğiyle geleceği doğrulandı. Ayrıca, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 2K kavisli OLED ekran, 120 Hz ekran tazeleme hızı ve üçlü kamera dizilimi gibi özelliklere sahip olacak. OnePlus 12'nin bu ay içinde tanıtılması bekleniyor.

OnePlus 12 için geri sayım resmen başladı. Özellikleri, tasarımı ve en önemlisi fiyatıyla amiral gemilerine dişli bir rakip olması beklenen akıllı telefonla ilgili her geçen gün bir detay ortaya çıkıyor. Cihaz son olarak 3C veri tabanında ortaya çıktı ve önemli bir özelliği doğrulandı.

OnePlus 12 3C veri tabanında ortaya çıktı

OnePlus 12, VCBAHBCH ve VCBAOBCH model numaralarıyla 3C veri tabanında göründü. Buna göre akıllı telefon 100W hızlı şarj desteğiyle gelecek. Bilindiği üzere cihazın selefinde de aynı hızlarda kablolu şarj vardı, yani bu konuda herhangi bir farklılık olmayacak.

OnePlus 12'nin başlangıç versiyonu 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama sunacak. Bir önceki sızıntıya göre cihazın 16 ve 24 GB'lik bellek seçenekleri de mevcut olacak. Bunun dışında 2K kavisli bir OLED bir panel kullanılacak. Ayrıca, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Dahası, delikli bir ekran tasarımına ve ince çerçevelere ev sahipliği yapacak ve dairesel üçlü kamera dizilimiyle gelecek.

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Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

OnePlus 12, USB 3.2 bağlantı noktasıyla ve 50W kablosuz şarjla kullanıcı karşısına çıkacak. Pilin ise 5.400 mAh kapasitesinde olacağı ifade ediliyor. Bunun dışında ürünün kızılötesi sensöre sahip olacağı söyleniyor. Bunun dışında cihazın kamera kurulumunda bizleri yeni bir periskop sensörü karşılayacak. Cihazın kamera adası 50 Megapiksel (Sony IMX966, OIS'li) + 48 Megapiksel (ultra geniş) + 65 Megapiksel (periskop) sensörlerinden oluşacak. Önde ise 32 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak. Son olarak cihazın bu ay içinde tanıtılacağı söyleniyor.