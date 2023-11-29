OnePlus 12 Özellikleri Doğrulandı

OnePlus, 5 Aralık'ta düzenleyeceği lansmandan önce yeni amiral gemisi modelinin bazı özelliklerini doğruladı. Bu sayede OnePlus 12 lansman öncesi birçok net özelliği ile karşımıza çıkmış oldu. İşte OnePlus 12'nin detayları.

OnePlus, 5 Aralık'ta düzenleyeceği lansmandan önce yeni amiral gemisi modelinin bazı özelliklerini doğruladı. Bu sayede OnePlus 12 lansman öncesi birçok net özelliği ile karşımıza çıkmış oldu. İşte OnePlus 12'nin detayları.

OnePlus 12 ultra parlak ekranı ile göz alıyor!

OnePlus, yeni amiral gemisi modelinin lansman görsellerini paylaştı. Bu sayede cihazın bazı özelliklerini doğrulayan şirket, OnePlus 12 ile çekilmiş bazı görselleri de sevenleri ile paylaştı. 14 mm, 23 mm, 47mm, 70 mm ve 140 mm Hasselblad imzalı görseller paylaşan OnePlus, OnePlus 12'nin kamera tarafında gerçekten iyi olduğunu kanıtladı.

OnePlus 12 modelinde OnePlus Open ile aynı kamera sistemini kullandığını açıklayan şirket, bu sayede cihazın ana kamerasının 1/1,43 inç 50 Megapiksellik Sony LYT-T808 olduğunu doğrulamış oldu. Diğer kameraların ise 64 Megapiksel telefoto (Omnivision OV64B) ve 48 Megapiksel ultra geniş açılı (Sony IMX581) olduğunu söylemekte fayda var.

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Öte yandan cihazın 4500 nit tepe parlaklık değerine ulaşabildiği bilgisini de ileten OnePlus, ekranın 2K OLED olduğunu da doğruladı. Ek olarak 3168 x 1440 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan bu AMOLED ekran 6,82 inç büyüklüğünde.

Tüm bunlara ek olarak 24 GB LPDDR5X RAM bellek ile gelecek olan OnePlus 12, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak. 1 TB UFS 4.0 depolama alanı sunacak olan cihaz, 5 Aralık tarihinde tanıtılacak.