OnePlus 12'nin Yeni Teknik Detayları Ortaya Çıktı

OnePlus cephesinde çok yakında tanıtılması beklenen OnePlus 12 için yoğun mesai harcanıyor. Telefonla ilgili bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıktı ve bu sayede nasıl bir performans sunacağına dair akıllarda çok fazla soru işareti yok. Daha önce tanıtım tarihi ve tasarımı belli olan akıllı telefonla ilgili yeni teknik detaylar ortaya çıktı.

OnePlus 12 kullanıcılara neler sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, OnePlus 12'nin premium hissiyatı artıracak beyaz bir cam kaplamaya sahip farklı bir versiyonunun olacağını söyledi. Bunun dışında telefonda ince çerçevelere sahip delik bir ekran ve arkada dairesel üçlü bir kamera kurulumunun yer alacağı ifade ediliyor. Bu kurulumun içerisinde 50 Megapiksellik ana, 50 Megapiksellik ultra geniş açı ve 64 Megapiksellik 3X yakınlaştırmalı telefoto sensörleri bulunacak.

OnePlus 12'de 2K kavisli bir OLED bir panel kullanılacak. 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak akıllı telefonda selefindeki gibi ince çerçeveler bulunacak. Ürünün 24 GB'e kadar RAM sunması da kuvvetle muhtemel.

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İşlemci koltuğunda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 oturacak. Raporlara göre önemli bir performans yükseltmesi sunacak yonga 3.7GHz hıza sahip Cortex-X4 çekirdeğe ev sahipliği yapacak. İşlemcinin çekirdek mimarisinde de değişikliklerin olması bekleniyor. Pil tarafındaysa 150W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen muhtelemen 5.000 mAh'lik bir batarya yer alacak. Oyunlarda ısınmayı minimum düzeyde tutacak VC sıvı soğutma da cihazda mevcut olacak.

Günümüzde kullanılan en güncel yonga seti Snadpragon 8 Gen 2'de Cortex-X3 mimarisi bulunuyor ve 3.2 GHz'de çalışıyor. Bu, günlük kullanımda performansın doğrudan etkileneceği anlamına geliyor. Ayrıca yeni işlemcide bir "süper büyük" çekirdek, beş "büyük" çekirdek ve iki "küçük" çekirdek olmak üzere 1 + 5 + 2 mimarisi olması bekleniyor.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Max Jambor, geçtiğimiz haftalarda OnePlus 12'nin ne zaman tanıtılacağını gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon aralık ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Şu an için spesifik bir tarih verilmese de ilk etapta Çin'de satışa çıkması ve daha sonra globale gelmesi söz konusu.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçtiğimiz aylarda tanıtılan OnePlus 11 modelinin teknik özellikleri şöyle;

Ekran: 6.7 inç QHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan Samsung E4 AMOLED panel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 8/12/16 GB LPDDR5x

Depolama: 128/256/512 GB UFS 4.0

Batarya: 15W şarjı destekleyen 5.000 mAh

Ön Kamera: 16 Megapiksel selfie

Arka Kamera: 50 Megapiksel Sony IMX890 ana, makro görüş için ultra geniş lens ve otomatik odaklama desteğine sahip 48 Megapiksel Sony IMX581 ve 2x telefoto lensli 32 Megapiksel Sony IMX709 RGBW yardımcı sensör

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