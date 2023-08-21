OnePlus 12'nin Özellikleri Belli Oldu

OnePlus'ın yeni amiral gemisi OnePlus 12'nin bazı özellikleri sızdırıldı. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 5400 mAh batarya, 16 GB RAM ve 256 GB depolama gibi özelliklere sahip olan cihazın fiyatı ise tahminlere göre 750-800 Dolar arasında olacak.

OnePlus'ın yeni amiral gemisi için geri sayım başladı. Yüksek özellikleriyle piyasayı sallayacak olan OnePlus 12 birkaç ay sonra tüm detaylarıyla karşımızda olacak. Ama şimdiden merakla beklenen amiral gemisinin bazı özellikleri belli.

OnePlus 12 5400 mAh batarya ile gelecek

OnePlus çıkardığı her modelde piyasanın en iyileriyle yarışmaya çalışıyor. OnePlus 12 de hiç şüphesiz bu tarzda bir cihaz olacak. Öyle ki sızıntılar OnePlus 12'nin gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alacağını söylüyor.

OnePlus'ın eskiden beri cihazlarında güçlü işlemciler kullandığı bilinir. Şimdi ise OnePlus'ın gözleri Qualcomm'un yeni yonga setinde üzerinde gibi duruyor. Qualcomm yakında Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini tanıtacak. Söylentilere göre Xiaomi 14 ile piyasaya girecek olan Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, OnePlus'ın tanıtacağı OnePlus 12 modelinde de kullanılacak. Bu durum OnePlus 12'yi tüm amiral gemisi modellerinin önüne taşıyabilir.

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Öte yandan bu işlemciyi 16 GB RAM bellekle destekleyecek olan OnePlus 12, depolama tarafında 256 GB'lık bir disk kullanacak. Başlıkta da dediğim gibi cihaz kasasının içerisinde 5400 mAh'lik bir batarya taşıyacak ve bu bataryayı 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj seçenekleriyle dolduracak. Tüm bu sistemi ise Android 14 tabanlı OxygenOS 14 ile çalıştıracak olan OnePlus 12'nin 24 GB RAM bellekli bir versiyonunun da olma ihtimali var.

6,7 inç QHD+ AMOLED ekranla gelmesi beklenilen OnePlus 12'nin aynı zamanda 120Hz yenileme hızına sahip olacağı biliniyor. Hazır cihazın ön yüzüne bakarken ön kamera hakkında bir bilgi olmadığını söylemekte fayda var. Arka tarafta ise bizleri 50 + 50 + 64 Megapiksel olarak dizilmiş üçlü kamera grubu karşılayacak. Bunların birisi ana kamera olarak görev yaparken, diğerleri sırasıyla geniş açılı ve telefoto olarak şekillenecek.

Son olarak tahminler OnePlus 12 modelinin 750-800 Dolar arası bir fiyatla satışa sunulacağını söylüyor. Ancak tüm bunların sızıntılar ve ihtimaller dahilinde olduğunu söyleyebiliriz.