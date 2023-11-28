OnePlus 12'nin Özellikleri Açıklandı

OnePlus 12'nin kilit teknik özellikleri, 24 GB RAM ve 1 TB depolama ile doğrulandı. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve Sony LYT-808 kamera sensörü gibi özelliklerle donatılan telefon, 2K OLED ekran ve 120 Hz tazeleme hızı sunacak.

OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus 12 nefesler tutuldu. Daha önce 4 Aralık'ta Çin'de vitrine çıkacağı ve sonrasında globaldeki kullanıcılara ulaşacağı açıklanan akıllı telefonla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Çinli marka son yaptığı paylaşımla cihazın kilit teknik özelliklerini doğruladı. Peki OnePlus 12 neler sunacak?

OnePlus 12 kilit özellikleri doğrulandı

OnePlus, kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla yaklaşan OnePlus 12 modelinin 24 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 ile geleceğini resmen açıkladı. Tabii burada başka bellek ve depolama seçeneklerinin olması da bekleniyor. Ancak onlarla ilgili şimdilik net bir detayın paylaşılmadığını belirtelim.

Bunun dışında OnePlus daha önce cihazın Snapdragon 8 Gen 3 ile geleceğini açıkladı. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

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OnePlus, geçtiğimiz günlerde Weibo'dan yaptığı paylaşımla yaklaşan OnePlus 12 modelinin ana kamera olarak yeni Sony LYT-808 sensörünü kullanacağını doğruladı. Söz konusu sensörün kullanımıyla akıllı telefonun özellikle düşük ışık koşullarında gelişmiş görüntü kalitesi ve performans sunacağı belirtildi.

Akıllı telefon delikli bir ekran tasarımına ve ince çerçevelere sahip olacak. Arkada ise dairesel dörtlü bir kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Cihaz; siyah, yeşil ve beyaz renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak. Modelde 2K kavisli bir OLED bir panel kullanılacak. Dahası, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak.

Akıllı telefonda kullanılacak bir diğer kamera ise 64 Megapiksellik bir periskop sensörü mevcut olacak. Söz konusu kameranın OmniVision OV64B sensöründen oluşacağı ve 3x'e kadar optik yakınlaştırma sunacağı belirtiliyor. Sensörde OIS desteğinin olacağını de ekleyelim.

OnePlus 12, USB 3.2 bağlantı noktasıyla ve 50W kablosuz şarjla kullanıcı karşısına çıkacak. Pilin ise 5.400 mAh kapasitesinde olacağı ifade ediliyor. Bunun dışında ürünün kızılötesi sensöre sahip olacağı söyleniyor.