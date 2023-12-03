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OnePlus 12'nin Gerçek Görüntüleri Ortaya Çıktı

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OnePlus önümüzdeki Salı günü yeni amiral gemisi OnePlus 12'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Resmi lansman öncesinde ise OnePlus 12 gerçek görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı. Cihazın tasarımını göstermenin yanı sıra bazı önemli detayları da açığa çıkardı.

OnePlus önümüzdeki Salı günü yeni amiral gemisi OnePlus 12'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Resmi lansman öncesinde ise OnePlus 12 gerçek görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı. Cihazın tasarımını göstermenin yanı sıra bazı önemli detayları da açığa çıkardı.

OnePlus 12 5 Aralık'ta çıkacak

Çin'den gelen görüntüler, OnePlus 12'nin RAM ve depolama varyantlarını gözler önüne serdi. Buna göre amiral gemisi cihaz; 16GB/512GB, 16GB/1TB ve 24GB/1TB olmak üzere üç seçenekle gelecek. Bu da OnePlus'ın RAM açısından şimdiye kadarki en güçlü cihazı olacağını gösteriyor.

Görsellerden birinde görünen 'Telefon Hakkında' bölümü aslında tüm teknik özellikleri özetliyor. OnePlus 12; 6,82 inçlik ekrana sahip olacak. Gücünü ise Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alacak. Cihaz, kutudan Android 13 tabanlı ColorOS 14 ile çıkacak.

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Tasarım açısından geçen yılki OnePlus 11'e benzer olsa da, Hasselblad logolu kamera modülünün küçüldüğünü görüyoruz. Kamera özellikleri arasında 32 Megapiksel selfie ve 50 Megapiksel ana, 48 Megapiksel ultra geniş ve 64 Megapiksel telefoto lensten oluşan üçlü arka kurulum bulunuyor.

Daha önce duyurulduğu gibi siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulacak. OnePlus 12'nin ilk tanıtımını 5 Aralık'ta Çin'de gerçekleştirilecek. Ayrıca sızıntılar, küresel lansmanın 23 Ocak'ta Hindistan'da yapılacağını gösterdi.

Öte yandan serinin üç modelden oluşacağı söylentileri de bulunuyor. OnePlus 12 Pro ve 12 Ultra olarak adlandırılması beklenen bu cihazlar da Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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