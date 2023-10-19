OnePlus 12'nin ekran özellikleri sızdı. İddialara göre Samsung'un ekranlarından daha iyi bir ekranla gelecek olan OnePlus 12, 2K çözünürlük vaat ediyor.

OnePlus'ın sıradaki modellerinden birisi olan OnePlus 12'nin ekran özellikleri sızdı. İddialara göre Samsung'un ekranlarından daha iyi bir ekranla gelecek olan OnePlus 12, 2K çözünürlük vaat ediyor. Gelin OnePlus 12'nin detaylarına göz atalım.

OnePlus'ın yeni "Dongfang" ekranı!

Digital Chat Station tarafından gelen bilgiler OnePlus'ın yeni ekranı hakkında bazı bilgiler sundu. Şirketin yeni amiral gemisi modelinde yeni bir ekran kullanacağını açıklayan Digital Chat Station, bu ekranın "Dongfang" kod adına sahip olduğunu bildirdi. OnePlus 12 ile hayatımıza girecek olan bu ekran, cihaz üzerinde 2K çözünürlük sunacak.

İddialara göre Samsung'un AMOLED panellerinden daha iyi performans sunacak olan "Dongfang" birinci sınıf renk, parlaklık ve göz koruması ile OnePlus 12'yi ekran tarafında piyasanın hakimi yapacak.

OnePlus 12'nin sızdırılan diğer özellikleri!

Yine sızıntılara göre Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile karşımıza çıkacak olan OnePlus 12, 24 GB RAM bellek ve 1 TB depolama ile satışa sunulacak. 5000 mAh'lik bir pili kasanın içerisinde taşıyacak olan cihaz, 150W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip olacak.

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Ana kamera olaran OIS'li 50 Megapiksellik bir sensör kullanacak olan OnePlus 12, bu kameraya ek olarak 48 Megapiksel ultra geniş açılı sensöre ve 64 Megapiksellik periskop kameraya sahip olacak. Önceki sızıntılara göre 6,82 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile gelecek olan cihazın, yeni "Dongfang" panel durumu göz önüne alınırsa, farklı bir ekran boyutu ile gelmesi de muhtemel.

Görünüşe göre OnePlus 12 için biraz daha bekleyeceğiz. Bakalım ekran tarafında tartışmalar yaratan OnePlus 12 ne zaman tanıtılacak?