OnePlus 12'nin Canlı Görselleri Ortaya Çıktı

OnePlus 12 modelinin canlı görüntüleri sızdırıldı. Cihazın tasarımı ve özellikleri hakkında bilgi verildi. 5.400 mAh pil ve 50W kablosuz şarj desteği gibi özellikler açıklandı.

Son dönemin en çok konuşulan amiral gemilerinden OnePlus 12, 5 Aralık'ta düzenlenecek Çin etkinliğinde vitrine çıkacak. Cihazın nasıl performans sunacağı konusunda sızıntılar sayesinde ciddi bir bilgi birikimi olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak akıllı telefonun canlı görselleri paylaşıldı.

OnePlus 12 canlı görselleri ortaya çıktı

OnePlus 12 modelinin canlı görüntüleri lansman öncesi ortaya çıktı. Bu sızıntı geçmiş raporlarla uyumlu ve akıllı telefonun tasarımını doğruluyor. Dahası, cihazın 5.400 mAh'lik pilden besleneceği ve 50W kablosuz şarjı destekleyeceği açıklandı.

Çinli markanın iddiasına göre telefondaki batarya dört seneye kadar düzenli şarj döngüsüne dayanacak şekilde tasarlandı. 100W SuperVOOC kablolu hızlı şarj desteği sayesinde 25 dakikada tam şarj olduğu belirtilen pilin güç tüketimini optimize eden SuperVOOC S güç yönetimi çipiyle geldiği ifade ediliyor.

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Cihazla ilgili şimdiye dek sızdırılan teknik özellikler şöyle;