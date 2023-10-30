OnePlus 12 Modeli Performans Testinde Ortaya Çıktı

Çok yakında tanıtılması beklenen OnePlus 12 modeli, Geekbench testinde ortaya çıktı ve yüksek performansıyla dikkat çekti. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB RAM, 2K kavisli OLED ekran ve 50 Megapiksel periskop sensörü gibi özelliklere sahip olan telefon, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak.

Çok yakında tanıtılması beklenen OnePlus 12 modeli için geri sayım başladı. Kısa bir süre önce tasarımı ve kilit özellikleri ortaya çıkan akıllı telefon şimdi de performans testinde göründü. Böylelikle cihazın nasıl bir performans sunacağı büyük oranda netleşti.

OnePlus 12 Geekbench'te ortaya çıktı

OnePlus 12, CPH2581 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 2 bin 169, çok çekirdekli testlerden ise 6 bin 501 puan almayı başardı. Böylelikle cihazın bazı özellikleri resmen doğrulanmış oldu.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

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Geekbench veri tabanına göre modelde 16 GB RAM mevcut olacak. Tabii daha farklı bellek opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor. Dahası, kutudan Android 14 tabanlı OxygenOS 14 arayüzünü çalıştıracak.

OnePlus 12'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı. Akıllı telefonun ön panel tasarımı bu gelişmeyle doğrulandı. Buna göre telefon delikli bir ekran tasarımına ve ince çerçevelere sahip olacak. Arkada ise dairesel üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Modelde 2K kavisli bir OLED bir panel kullanılacak. Ayrıca, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak.

Bu yılın başında kullanıcıların beğenisine sunulan OnePlus 11 modeli 100W kablolu şarjı destekleyen 5.000 mAh'lik bir pilden besleniyor. Cihazın kablosuz şarj desteği ise mevcut değil. Cihazın bu özellikten yoksun olması kullanıcılar tarafından bir hayli eleştirilirken, Çinli üretici yaklaşan OnePlus 12 ile bu duruma bir son verecek.

OnePlus 12, USB 3.2 bağlantı noktasıyla ve 50W kablosuz şarjla kullanıcı karşısına çıkacak. Pilin ise 5.400 mAh kapasitesinde olacağı ifade ediliyor. Bunun dışında ürünün kızılötesi sensöre sahip olacağı söyleniyor. Bunun dışında cihazın kamera kurulumunda bizleri yeni bir periskop sensörü karşılayacak. Cihazın kamera adası 50 Megapiksel (Sony IMX966, OIS'li) + 48 Megapiksel (ultra geniş) + 65 Megapiksel (periskop) sensörlerinden oluşacak. Önde ise 32 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak. Son olarak 24 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanıyla kullanıcı karşısına çıkacak.