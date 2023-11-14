OnePlus 12 Modeli için Geri Sayım Başladı

OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus 12 için geri sayım resmen başladı. Telefonun global sürümüyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı ve CB Test sertifikası alındı. Ayrıca, telefonun kamera özellikleri ve diğer teknik detayları da açıklandı.

OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus 12 için geri sayım resmen başladı. Çin lansmanın bu ay ya da aralık ayında yapılması ve globale Ocak 2024'te gelmesi beklenen telefonla ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak OnePlus 12 modelinin global sürümüyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

OnePlus 12 CB Test sertifikası aldı

Yaklaşan OnePlus 12 CPH2581 model numarasıyla CB Test veri tabanında ortaya çıktı. Liste telefonun herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken, global lansmanın çok yakında olduğuna işaret ediyor.

OnePlus, kısa bir süre önce Weibo'dan yaptığı paylaşımla yaklaşan OnePlus 12 modelinin ana kamera olarak yeni Sony LYT-808 sensörünü kullanacağını doğruladı. Söz konusu sensörün kullanımıyla akıllı telefonun özellikle düşük ışık koşullarında gelişmiş görüntü kalitesi ve performans sunacağı belirtildi.

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Akıllı telefonda kullanılacak bir diğer kamera ise 64 Megapiksellik bir periskop sensörü mevcut olacak. Söz konusu kameranın OmniVision OV64B sensöründen oluşacağı ve 3x'e kadar optik yakınlaştırma sunacağı belirtiliyor. Sensörde OIS desteğinin olacağını de ekleyelim.

OnePlus 12'nin başlangıç versiyonu 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama sunacak. Bir önceki sızıntıya göre cihazın 16 ve 24 GB'lik bellek seçenekleri de mevcut olacak. Bunun dışında 2K kavisli bir OLED bir panel kullanılacak. Ayrıca, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Dahası, delikli bir ekran tasarımına ve ince çerçevelere ev sahipliği yapacak ve dairesel üçlü kamera dizilimiyle gelecek.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

OnePlus 12, USB 3.2 bağlantı noktasıyla ve 50W kablosuz şarjla kullanıcı karşısına çıkacak. Pilin ise 5.400 mAh kapasitesinde olacağı ifade ediliyor. Bunun dışında ürünün kızılötesi sensöre sahip olacağı söyleniyor.