OnePlus 12 için yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Önümüzdeki dönemlerde tanıtılacak OnePlus 12 için yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Akıllı telefonun global lansmanının yakın zamanda gerçekleştirileceği doğrulandı. Telefonun özellikleri arasında Sony LYT-808 ana kamera sensörü, 64 MP periskop sensörü, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama bulunuyor.

Önümüzdeki dönemlerde tanıtılacak OnePlus 12 için yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Akıllı telefonun ilk etapta Çin'de ve daha sonra globalde satışa çıkması beklenirken, kısa süre önce yaşanan bir gelişme globaldeki kullanıcıların çok fazla beklemek zorunda kalmayacağına işaret ediyor.

OnePlus 12 global sürümü NBTC sertifikası aldı

Yaklaşan OnePlus 12, CPH2581 model numarasıyla NBTC veri tabanında ortaya çıktı. Bu, akıllı telefonun global lansmanının çok yakında gerçekleştirileceğini doğruluyor. Ancak maalesef konuyla ilgili net bir tarih vermiyor.

OnePlus, kısa bir süre önce Weibo'dan yaptığı paylaşımla yaklaşan OnePlus 12 modelinin ana kamera olarak yeni Sony LYT-808 sensörünü kullanacağını doğruladı. Söz konusu sensörün kullanımıyla akıllı telefonun özellikle düşük ışık koşullarında gelişmiş görüntü kalitesi ve performans sunacağı belirtildi.

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Akıllı telefonda kullanılacak bir diğer kamera ise 64 Megapiksellik bir periskop sensörü mevcut olacak. Söz konusu kameranın OmniVision OV64B sensöründen oluşacağı ve 3x'e kadar optik yakınlaştırma sunacağı belirtiliyor. Sensörde OIS desteğinin olacağını de ekleyelim.

OnePlus 12'nin başlangıç versiyonu 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama sunacak. Bir önceki sızıntıya göre cihazın 16 ve 24 GB'lik bellek seçenekleri de mevcut olacak. Bunun dışında 2K kavisli bir OLED bir panel kullanılacak. Ayrıca, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Dahası, delikli bir ekran tasarımına ve ince çerçevelere ev sahipliği yapacak ve dairesel üçlü kamera dizilimiyle gelecek.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

OnePlus 12, USB 3.2 bağlantı noktasıyla ve 50W kablosuz şarjla kullanıcı karşısına çıkacak. Pilin ise 5.400 mAh kapasitesinde olacağı ifade ediliyor. Bunun dışında ürünün kızılötesi sensöre sahip olacağı söyleniyor.