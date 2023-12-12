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OnePlus 12 Çin'de En Hızlı Satan İkinci Telefon Oldu

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Yüksek özellikleri ile piyasanın tepesine oturan OnePlus 12, Çin'de satışa sunuldu ve en hızlı satan ikinci telefon oldu. Xiaomi 14 Pro'nun satış rakamlarının büyük kısmını 5 dakikada elde etmesi OnePlus 12'nin beğenildiğini gösteriyor.

Yüksek özellikleri ile piyasanın tepesine oturan OnePlus 12 geçtiğimiz günlerde Çin'de satışa sunuldu. Ocak ayında küresel lansmanı yapılacak olan cihazın Çin'deki satışları dikkat çekti. İşte OnePlus 12'nin satış değerleri.

OnePlus 12 Çin'de en hızlı satan ikinci telefon oldu!

OnePlus 12 küresel lansmandan önce Çin'de tanıtılmıştı. Tanıtımın ardından ülkede satışa sunulan cihaz, şimdi en hızlı satan ikinci Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili telefon oldu. Satış rakamları bakımından Xiaomi 14 Pro'yu takip eden OnePlus 12, 14 Pro'nun tüm gün elde ettiği satış hacminin yüzde 61'ini 5 dakikada elde etti.

Şimdilik OnePlus 12'nin net satışlarını açıklamayan şirket, verdiği bilgi ile OnePlus 12'nin yoğun ilgi gördüğünü gösteriyor. Özellikle piyasanın en popüler Android telefonu olan Xiaomi 14 Pro'nun satış rakamlarının büyük kısmını 5 dakikada elde etmesi OnePlus 12'nin beğenildiğini gösteriyor. Peki OnePlus 12 ne sunuyor? Neden bu kadar seviliyor? İşte cihazın özellikleri.

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OnePlus 12 özellikleri!

İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)CPU1x 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3x 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2x 3.0 GHz ARM Cortex-A720, 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A520Grafik BirimiAdreno 750 (Ray Tracing destekli)RAM24 GB'a kadar LPDDR5XDepolama1 TB UFS 4.0Ekran TipiBOE AMOLEDEkran Boyutu6.82 inçEkran Çözünürlüğü3168 x 1440 pikselEkran Yenileme Hızı120 HzPWM Karartma2160 HzPiksel Yoğunluğu510 ppiDisplayMate Derecesi2K sınıfında A+RAM TürüLPDDR5XDepolama TürüUFS 4.0Ana Kamera SensörüSony LYT-808Periskop Kamera SensörüOmniVision OV64B (64 MP, 3x optik zoom)Kamera ÖzellikleriOIS destekli, düşük ışık koşullarında gelişmiş görüntü kalitesiİşletim SistemiAndroid 14

23 Ocak'ta küresel olarak tanıtılacak olan OnePlus 12 şimdilik Çin'de satışta. Bakalım cihaz Çin'de yakaladığı başarıyı küresel pazarda da yakalayabilecek mi? Siz OnePlus 12'yi nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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