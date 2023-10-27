OnePlus 12 AnTuTu'da Görüntülendi: Performans Testi Sonuçları ve Özellikler

OnePlus 12 modeli, AnTuTu performans testinde görüntülendi ve bazı özellikleri ortaya çıktı. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 12 GB RAM ile güçlendirilen telefon, yüksek bir performans sergiledi. OnePlus 12'nin aralık veya ocak ayında tanıtılması bekleniyor.

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden OnePlus, önümüzdeki aylarda yeni OnePlus 12 modeli ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Merakla beklenen Android amiral gemisi, son olarak AnTuTu performans testinde görüntülendi. Böylelikle OnePlus 12 modelinin bazı özellikleri gözler önüne serildi.

OnePlus 12 AnTuTu'da: İşte performans testi sonuçları ve bilinen özellikleri

OnePlus 12, AnTuTu veri tabanında görüntülendi. Bilmeyenler için AnTuTu, telefonda bazı işlemler gerçekleştirerek performans testi yapan ve en sonunda cihaza testte gösterdiği performansa göre puan veren bir uygulamadır.

OnePlus 12 modeli, AnTuTu testinde toplamda 2 milyon 110 bin 808 skor elde etti. Şu anda en yüksek puan alanlar listesinin birinci sırasında 1 milyon 630 bin skor ile Nubia Red Magic 8 Pro+ modeli yer alıyor. OnePlus 12, çıkış yaptığında söz konusu bu modeli tahtından edecek gibi görünüyor.

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OnePlus 12 AnTuTu performans testi sonucu şekilde;

TestPuan CPU: 495 bin 780GPU: 914 bin 151MEM: 362 bin 402UX: 338 bin 475Toplam Puan: 2 milyon 110 bin 808

OnePlus 12 özellikleri: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak!

AnTuTu performans testinde yazan bilgilere göre OnePlus 12, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Raporda cihazın 12 GB RAM'e sahip olduğu bilgisi yer alıyor fakat 24 GB'lık bir seçenek olduğunu dair sızıntılar var.

Öte yandan daha önce ortaya çıkan bilgilere göre amiral gemisi Android telefon, 5.400 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek. Bu batarya, 100 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj ile beslenecek. Akabinde model, 6.82 inç boyutunda, QHD+ çözünürlükte ve 2.600 nit tepe parlaklık sunan ekrana sahip olacak.

OnePlus 12'nin aralık veya ocak ayında tanıtılması bekleniyor. İlk olarak markanın ana vatanı Çin'de kullanıcı karşısına çıkarılıp daha sonrasında küresel olarak piyasaya sürüleceği düşünülüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? OnePlus 12'den beklentileriniz neler? Sizce Android akıllı telefon pazarında öne çıkabilecek mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.