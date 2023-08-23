OnePlus 12, 24 GB RAM ile gelecek

Akıllı telefon sektörünün başarılı oyuncularından OnePlus, bu yılın başlarında vitrine çıkardığı OnePlus 11 modelinin halefi üzerindeki çalışmalarına son hız devam ediyor. Yeni amiral gemisi OnePlus 12 hakkında ilgi çeken özellikler kulağa geliyor. Kilit özellikleri bir kez daha sızdırılan OnePlus 12, söylenen 16 GB RAM'in aksine tam 24 GB RAM ile gelecek.

Amiral gemisi OnePlus 12 nasıl olacak?

OnePlus 12'nin, OnePlus 11'den bir yıl sonra, Ocak ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Weibo'daki genellikle çok güvenilir olan Digital Chat Station'a göre OnePlus 12, özel bir canavar olacak. Çinli bir şirket tarafından üretilen, yüksek frekanslı darbe genişliği modülasyonuyla karartmayı destekleyecek kavisli bir ekran kullanacak ve görünüşe göre yeni bir alt tabaka teknolojisi üzerine inşa edilecek.

OnePlus'ın yeni amiral gemisi, 24 GB RAM ile eşleştirilmiş, yakında çıkacak olan Snapdragon 8 Gen 3 SoC içerecek. Önceki sızıntılarda 12 veya 16 GB RAM içereceği konuşuluyordu. Ancak bu sefer işler fazlasıyla değişti. Batarya konusunda da çarpıcı sayılar bizleri karşılıyor. Öyle ki batarya 100W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteğiyle 5.400 mAh olacak.

Kamera alanına geldiğimiz zamansa ana kamera yeni, henüz duyurulmamış bir 50 MP Sony IMX9xx sensörü kullanacak ve onun yanında OnePlus'ın ilki olan 50 MP ultra geniş kamera ve 64 MP 3x periskop telefoto kamera yer alacak. Telefon, metal bir orta çerçevenin yanı sıra ekrana gömülü ultra ince optik parmak izi okuyucusuna sahip olacak.

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Telefonun performansı için ayrıca "süper geniş" bir ısı dağıtım alanı olacağı da söyleniyor. Yani yeni amiral gemisi oyunlar gibi telefonu yoran aktivitelerde de iyi performans gösterip ısınmayacak. Önceki söylentilere göre ekran boyutu 6,7 inç, yenileme hızı 120 Hz ve çözünürlük QHD+ olacak. En az 256 GB UFS 4.0 depolama alanı, 32 MP selfie kamerası ve Android 14 tabanlı OxygenOS 14 de bekleniyor.

Özellikler