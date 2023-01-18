Geçen yıl OnePlus 10 Pro 5G'yi tanıtan üretici, yeni yıla da hızlı girdi. Bu noktada uzunca bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen OnePlus 11 inceleme sizlerle.

OnePlus 11 inceleme

Teknoway'e ulaşmak için buraya tıklayın

OnePlus 11; 6.7 inç QHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan Samsung E4 AMOLED panele sahip. Aynı zamanda ekranda delikli tasarım ve Dolby Vision desteği bulunuyor.

Cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'den güç alıyor. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile anlaşma sağladı. 4 nm teknolojisiyle üretilen yongada 1 adet 3.19 GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdek kullanılacak. Öte yandan Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2'de Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer veriliyor.

Ön tarafta nokta şeklinde konumlandırılmış 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX890 ana, makro görüş için ultra geniş lens ve otomatik odaklama desteğine sahip 48 Megapiksel Sony IMX581 ve 2x telefoto lensli 32 Megapiksel Sony IMX709 RGBW yardımcı sensörlere ev sahipliği yapan üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Akıllı telefonda 12/16 GB LPDDR5x RAM ve 256/512 GB UFS 4.0 dahili depolama seçenekleri mevcut. Öte yandan modelde oyunlarda ısınmayı minimum düzeyde tutacak VC sıvı soğutma sistemi de yer alıyor. Son olarak 100W hızlarını destekleyen 5.000 mAh'lik pilden beslendiğini ve çift SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC ve USB Type-C gibi özelliklerle birlikte geliyor.

OnePlus 11 teknik özellikleri

Ekran: 6.7 inç QHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan Samsung E4 AMOLED panel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 12/16 GB LPDDR5x

Depolama: 256/512 GB UFS 4.0

Batarya: 15W şarjı destekleyen 5.000 mAh

Ön Kamera: 16 Megapiksel selfie

Arka Kamera: 50 Megapiksel Sony IMX890 ana, makro görüş için ultra geniş lens ve otomatik odaklama desteğine sahip 48 Megapiksel Sony IMX581 ve 2x telefoto lensli 32 Megapiksel Sony IMX709 RGBW yardımcı sensör