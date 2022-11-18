OnePlus 11'in tasarım detayları ortaya çıktı

Güvenilir kaynak Digital Station Chat'in paylaştığı bilgilere göre OnePlus 11 tasarım ayrıntıları belli oldu! İşte detaylar...

Yakın zamanda tanıtılması beklenen OnePlus 11'in teknik özellikleri dün büyük oranda belli oldu. Bugün ortaya çıkan bilgilerde ise telefonun tasarım detayları paylaşıldı. Teknik özelliklerinin belli olmasıyla birlikte dikkatleri üzerine çeken ürün, tasarımıyla konuşulmaya başlandı. Peki OnePlus 11 tasarımı nasıl olacak ve teknik özellikleri neler? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

OnePlus 11 5G, süper seramik gövdeye sahip olacak

Dijital Chat Station, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da yaptığı paylaşımla OnePlus 11'in metal bir çerçeveyle süper seramik gövdeye sahip olacağını açıkladı. OnePlus 11 tasarımındaki bu detay sayesinde diğer amiral gemilerinin arasından öne çıkacağı düşünülüyor.

Akıllı telefonlarda kullanılan fakat maliyeti diğerlerine göre daha pahalı olan malzemenin OnePlus 11'in fiyat etiketini de yükselteceği bekleniyor. Fakat zaten yine Digital Chat Station tarafından paylaşılan teknik özellikler, üst segmenttende yer alacak cihazın fiyatının yüksek olacağını gösteriyor.

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Tasarımı dışında OnePlus 11, gücünü 4nm fabrikasyon sürecinden geçen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacak. Akıllı telefon; 6.7 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızında, 2K çözünürlüklü ve kavisli AMOLED bir ekrana sahip olacak.

Telefonun arka tarafında 50 Megapiksel ana, 48 Megapiksel ultra geniş açı ve 32 Megapiksel 2x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto sensörden oluşan üç adet kamera yer alacak. Ön tarafında ise ekranın sol üst köşesine konumlandırılacak 16 Megapiksel kamera bulunacak. Digital Chat Station, ayrıca ek olarak OnePlus 11'in 16 GB RAM ve süper hızlı UFS 4.0 kullanarak büyük fark yaratacağını düşünüyor. Bu özellikler sayesinde OnePlus 11'in performans açısından hızlı olması bekleniyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? OnePlus 11 tasarımı ve teknik özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.