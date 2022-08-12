OnePlus 10T ilk güncellemesini aldı! İşte yenilikler

Üst seviye donanımının yanı sıra 150W hızlı şarj yeteneği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran OnePlus 10T'nin tanıtılmasının üzerinden kısa bir süre geçti. Bir zamanlar amiral gemisi katili olarak tanımlanan ancak bu stratejiden uzaklaşan OnePlus yeni telefonu için ilk yazılım güncellemesini yayınladı.

Markanın bu yıl tanıttığı ikinci amiral gemisi olma özelliğini taşıyan OnePlus 10T için yayınlanan güncelleme, CPH2413_11_A.05 sürümü ile karşımıza çıkıyor ve şu anda Hindistan bölgesindeki kullanıcılara sunuldu. İlerleyen günlerde diğer bölgelerde de yayınlanması bekleniyor.

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OnePlus 10T güncelleme aldı

Yeni güncelleme ile cihazın başlatma hızı optimize edilirken, ağ kararlılığı artırıldı. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kamera uygulamasının çekim efekti de optimize edilirken, belirli senaryolarda ara sıra kameranın anormal şekilde görüntülenmesi gibi sorunlar giderildi.

Yani bu güncellemenin odak noktası cihazda tespit edilen ilk sorunların giderilmesi oldu.

Cihazın 6.7 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunuyor. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden güç alan telefon, 16 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB'a kadar UFS 3.1 depolama ile geliyor. Arka tarafta yer alan üçlü kamera kurulumuna, 50 Megapiksel ana kamera liderlik ederken, 4800 mAh batarya 150W hızlı şarj desteği sunuyor.