Omix X7 İncelemesi: Uygun Fiyatlı ve İyi Performanslı Bir Akıllı Telefon

Omix X7, son zamanlarda piyasaya çıkan ve uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çeken bir akıllı telefon modeli. Peki, bu model neler sunuyor ve fiyatına değer mi? Omix X7 inceleme sizlerle.

Omix X7 inceleme

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Omix X7, modern ve şık bir tasarıma sahip. Cam arka kapağı ve metal çerçevesi ile premium bir his veriyor. Telefon 6.78 inçlik büyük bir ekrana sahip. IPS LCD panel kullanılan ekran, Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ekran parlaklığı ve renk doğruluğu da oldukça tatmin edici.

Omix X7, MediaTek Helio G99 işlemcisinden gücünü alıyor. 16 GB RAM (+8 VRAM) ve 128 GB dahili depolama alanı ile günlük kullanım için yeterli performans sunuyor. Telefonu oyunlarda da test ettik ve orta ayarlarda çoğu oyunu sorunsuz bir şekilde oynayabildik.

Omix X7'nin arka tarafında 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera olmak üzere üçlü kamera sistemi yer alıyor. Ana kamera gündüz saatlerinde oldukça iyi fotoğraflar çekiyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara fotoğrafları için ideal. Makro kamera ise yakın çekimler için kullanılabilir. Telefonun ön tarafında ise 16 MP selfie kamerası bulunuyor. Selfie kamerası da tatmin edici fotoğraflar çekiyor.

Omix X7, 5000 mAh kapasiteli bir pil ile geliyor. Bu pil, yoğun kullanımda bile günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Telefon ayrıca 33W hızlı şarjı da destekliyor. Omix X7, Android 13 işletim sistemi ile geliyor.