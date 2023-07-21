Ölü Ekranları Hayata Döndüren Lazer Teknolojisi

OLED ekranlardaki ölü pikselleri tamir etmek için kullanılan lazer teknolojisi, ekran değiştirmeye gerek kalmadan yeşil çizgileri silebiliyor. Bu teknoloji, iPhone ekranı tamir ederken çekilen bir videoda detaylı bir şekilde gösteriliyor.

OLED ekranınızda yeşil çizgiler mi oluştu? İlk akla gelen çözüm muhtemelen ekranı değiştirmektir. Ancak bunlara gerek yok. Yeni lazer teknolojileri sayesinde ölü ekranları tamir etmek ve hayata döndürmek mümkün! Peki bu işlem nasıl yapılıyor, hangi makineler kullanılıyor? İşte ölü ekranları hayata döndüren akıl almaz lazer teknolojisi ve iPhone ekranı tamir ederken çekilen videonun detayları…

Bu lazer makinesi OLED ekranlardaki ölü pikselleri hayata döndürüyor!

OLED ekranlardaki yeşil çizgiler sinir bozucu ve yaygın bir hasardır. Ve bu sorunu çözmek için genellikle ya ekranın tamamını ya da iç panelini değiştirmeniz gerekir. Günümüzde artan telefon ve yedek parça fiyatlarını düşündüğümüzde yeni bir ekran taktırmanın pahalı yeni bir telefon almanınsa daha pahalı olduğunu belirtmeliyiz. Ancak üzülmeyin uzmanlar artık ekranı değiştirmeye gerek kalmadan OLED'lerden yeşil çizgileri saniyeler içinde sihirli bir şekilde silebilen bir lazer üretti.

StrangeParts isimli bir YouTube kanalı bahsi geçen sihirli lazerin OLED bir iPhone ekran panelinde oluşan yeşil çizgileri yok ederken çekilmiş görüntülerini paylaştı. Video, ekranda yeşil bir çizgi oluşmasına neden olan OLED panelinin bozuk iç hatlarını makinenin tamir ettiğini gösteriyor. Bu hatlar, ekran boyunca elektrik akımı taşıyarak görüntü oluşmasını sağlıyor. Düz sıra şeklinde sıralanan bu hatlardan herhangi biri kırıldığında veya zarar gördüğünde kullanıcılar tek renk şeklinde oluşan çizgiler görüyor.

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Lazer makinesi ise bir OLED paneli içindeki kırık hatları fabrikada yapıldıkları şekilde orijinal şekilde yeniden oluşturuyor. Onarım işlemi sırasında ekranı ayırmaya ve hatta kapatmaya bile gerek yok. Hatta ekranın açık olması makineyi kullanan teknisyenin hangi hatlara lazer ışını yollaması gerektiğini gösteriyor.

Videoda iPhone'un OLED panelindeki yeşil çizgi, onarım işlemi başladıktan birkaç dakika sonra kayboluyor. Bunun gibi bir makine, onarım, yedek parça ve geri dönüşüm endüstrisi ile birlikte aynı şekilde tüketiciler için de oyunun kurallarını değiştirecektir. Yeni ekran almak zorunda kalmayan mutlu müşteriler, onarım yapan işletmeler için daha düşük maliyetler ve hurda ekran çıkmasının önüne geçilerek elde edilen tasarruf. Tüm bunlar videoda gösterilen makine sayesinde mümkün.

Peki siz lazer teknolojisi ile telefonların ekran panellerini tamir etmek hakkında ne düşünüyorsunuz?