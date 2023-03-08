Ölmeden önce izlenmesi gereken filmler -2023

Geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarmış ve günümüzde de etkisini sürdüren pek çok film var. İşte ölmeden önce izlemeniz gereken filmler!

Kendinize ayırdığınız zamanı değerlendirmenin en etkili yollarından birisi film izlemek. Özellikle bazı filmler her insanı etkilemeyi ve izleyicilerin kendinden bir parça bulabilmesini sağlıyor. Bizler de sizler için ölmeden önce izlemeniz gereken filmler listesi hazırladık.

Ölmeden önce izlenmesi gereken filmler

Günümüzde boş zamanlarınızı değerlendireceğiniz pek çok film seçeneği yer alıyor. Bu filmler ise birbirinden farklı türlerle sizlere sunuluyor. Ancak bazı filmler vardır ki izlediğinizde sizi fazlasıyla etkileyecek ve belki de birkaç gün etkisinden çıkamayacaksınız.

Geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarmış ve günümüzde de etkisini sürdürmeyi başaran bu filmleri ölmeden önce kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Birçoğunu hiç şüphesiz bir çırpıda bitireceğiniz ve etkisinden çıkamayacağınız bu filmlerin listesini sizler için hazırladık.

Netflix'te en çok izlenen filmler belli oldu: Tahtın sahibi değişti!

Schindler'in Listesi (Schindler's List)

Yönetmen : Steven Spielberg

Türü: Dram, biyografi, tarih

IMDb: 9.0

Film, Oskar Schindler adlı Alman bir iş adamının 2. Dünya Savaşı'nda Polonya'da kurmuş olduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştırmasını ve onları kurtarmaya çalışmasını konu alıyor. Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan film, birçok alanda Oscar kazandı. Steven Spielberg'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Liam Neeson, Ben Kingsley ve Ralph Fiennes gibi isimler yer alıyor.

Baba (The Godfather)

Yönetmen: Francis Ford Coppola

Türü: Suç, Dram

IMDb: 9.2

Gelmiş geçmiş en ünlü mafya serisi olan Baba, üç filmden oluşuyor. Filmin merkezinde Sicilyalı mafya ailesi Corleoneler yer alıyor. Filmde ise aile reisi Baba'yı, Marlon Brando canlandırıyor. Bunun yanı sıra oyuncu kadrosunda Al Pacino, Diane Keaton ve Robert de Niro bulunuyor.

Film üçlemesi, "En İyi Film" dalında kazandığı üç Oscar Ödülü ile de dikkatleri çekiyor. Bunun yanı sıra filmin etkileyici tema müziği ve ilgi çeken oyunculuklar ile Baba serisi bu listede yer alıyor.

Hayat Güzeldir (La Vita e Bella)

Yönetmen: Roberto Benigni

Türü: Komedi, Dram, Romantik

IMDb: 8.6

İtalyan yapımı Hayat Güzeldir filmi, dikkat çeken bir II. Dünya Savaşı hikayesi olarak yer alıyor. Bunun yanı sıra filmin ilk yarısı savaşın bir sene önceki halini romantik bir şekilde ele alırken ikinci yarısı dramatik bir şekilde devam ediyor.

Oscar Ödülü kazanmış olan filmin oyuncu kadrosunda Roberto Benigni, Horst Buchholz, Marisa Paredes ve Nicoletta Braschi yer alıyor. İzleyicileri fazlasıyla etkileyen bu film de listenin en başlarında yer alıyor.

Yüzüklerin Efendisi (Lord of The Rings)

Yönetmen: Peter Jackson

Türü: Aksiyon, Macera, Dram

IMDb: 8.8

J. R. R. Tolkien'in kaleminden çıkan Yüzüklerin Efendisi serisi, dramatik ve epik bir yetişkin masalı olarak yer alıyor. Dünyanın en çok izlenilen serisi arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği ise serinin ilk filmi. Bu filmin dışında İki Kule ve Kralın Dönüşü adlı filmlerini de izlemenizi öneririz.

Hobbitler, elfler ve daha pek çok kurgusal ırka ev sahipliği yapan seri, sayısız Oscar adaylığına da sahip. Toplamda sahip olduğu 17 ödülle damga vuran seri, yarattığı dünya ve kostümleriyle de dikkat çekiyor.

Her Çocuk Özeldir (Taare Zameen Par)

Yönetmen: Aamir Khan, Amole Gupte

Türü: Dram, Aile

IMDb: 8.3

2007 yılı Hint yapımı film, okuma ve yazmayı bir türlü öğrenemeyen bir öğrencinin hayatını konu alıyor. Öğretmenleri tarafından sürekli olarak aşağılanan İshaan'ı ailesi, sonunda başka bir okula yatılı olarak gönderir. Okulun yeni resim öğretmeni ise İshaan'da bir sorun olmadığını yalnızca disleksi olduğunu ortaya çıkarır.

Matrix (The Matrix)

Yönetmen: Lanan Wachowski, Lilly Wachowski

Türü: Aksiyon, Bilim Kurgu

IMDb: 8.7

Başrollerinde Keanu Reeves, Hugo Weaving, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss gibi isimlerin yer aldığı Matrix, bilim kurgu harikası filmler arasında. İzleyenlerin bilgisayar mühendisi olma isteğini artıran bu kült film, sahip olduğu ödüllerle de dikkat çekiyor.

Filmin konusu ise şöyle: Bir bilgisayar programcısı olan Thomas Anderson ayrıca Neo takma adını kullanan bir hacker. Morpheus adında biriyle tanışan Neo'nun hayatı bundan sonra değişmeye başlayacak. Bununla birlikte Neo, yaşadığımız dünyanın gerçekliğini sorgulayacak ve onu değiştirmeye çalışacak.

Piyanist (The Pianist)

Yönetmen: Roman Polanski

Türü: Biyografi, Dram, Müzik

IMDb: 8.5

Piyanist, Polonyalı ünlü bir piyanist olan Wladyslaq Szpilman'ın anılarını anlattığı aynı isimli romandan uyarlanan bir film. Yapım, Nazi işgalindeki Polonya'da geçiyor. Bununla birlikte filmde yaşamanın gitgide zorlaştığı dönemde, esir kampına düşmekten kurtulan bir piyanistin hayat mücadelesi konu ediliyor.

Günümüzde bir klasik haline gelen Piyanist, ölmeden önce izlenmesi gereken filmler arasında yer alıyor. Özellikle filmdeki müzikler, efektler ve başarılı oyunculuklar ile yapımdan etkilenmemek mümkün değil.

Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption)

Yönetmen: Frank Darabont

Türü: Dram

IMDb: 9.3

Ölmeden önce izlenmesi gereken filmler listesinde yer alan bir başka film ise Esaretin Bedeli. Oldukça derin bir arka plana sahip olan fil, masum bir adam olan Andy'nin karısını ve karısının sevgilisini öldürmekle suçlanmasını konu alıyor.

İşkence, dayak ve tecavüz gibi her türlü durumun olduğu Shawsank Hapishane'sinde 20 yılını geçiren Andy, bunlara rağmen umutlu bir karakter olarak yer alıyor. Bununla birlikte hapishanedeki arkadaşlarını da özgür bir yaşamın olma ihtimaline ikna ediyor.

Peki, sizce ölmeden önce izlenmesi gereken filmler arasında hangi filmler yer alıyor? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!