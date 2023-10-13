Bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası Apple'ın önümüzdeki birkaç sene içerisinde MacBook ailesinin ekranlarında önemli bir değişikliğe gideceği ve OLED ekranlar kullanmaya başlayacağı yönündeydi. Ancak son ortaya çıkan bir rapora göre ABD'li üretici kullanıcıları OLED ekran konusunda bir hayli bekletecek.

Bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası Apple'ın önümüzdeki birkaç sene içerisinde MacBook ailesinin ekranlarında önemli bir değişikliğe gideceği ve OLED ekranlar kullanmaya başlayacağı yönündeydi. Hatta ilk raporlar bu teknolojiye sahip ilk MacBook'ların 2024 yılında kullanıcıların karşısına çıkacağına işaret ediyordu. Ancak son ortaya çıkan bir rapora göre ABD'li üretici kullanıcıları OLED ekran konusunda bir hayli bekletecek.

OLED ekranlı MacBook Pro'lar 2027'ye sarktı

Bilindiği üzere Apple, önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPad Pro modellerinde OLED ekranlar kullanmaya hazırlanıyor. Durum böyle olunca doğal olarak şirketin sevilen MacBook serisi için de büyük bir merak söz konusu. Maalesef son raporlar ve gelişmeler dizüstülerin OLED'e geçişinin yakın zamanda olmayacağına işaret ediyor.

Display Supply Chain Consultants CEO'su Ross Young'un yakın zamanda Bloomberg ile yaptığı bir web seminerinde Apple'ın MacBook modelleriyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Young'a göre şirketin 2026 veya 2027 yılına kadar bir OLED MacBook Pro piyasaya sürmesinin muhtemel olmadığını söyledi. Yapılan açıklamalarda MacBook Air ile ilgili net bir ifadenin kullanılmadığını belirtelim. Ancak bu modelde de benzer bir durumun söz konusu olması bekleniyor.

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Apple, MacBook serisinde uzunca bir süre IPS LCD panel kullandı. Ardından IPS LCD'nin daha gelişmiş hali olan mini LED'e teknolojisine geçiş yaptı. OLED teknolojisi ise iPhone X ile akıllı telefonlara gelmeden önce, Apple Watch'ta kullanıldı. Ancak iPad'lerde veya MacBook'larda henüz tercih edilmiş değil.

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