Okyanusa düşen uzay aracı 36 yıl sonra bulundu!

Challenger uzay aracı 28 Ocak 1986 tarihinde havalandıktan kısa bir süre sonra parçalanmış ve Atlantik Okyanusu'na gömülmüştü. Araçta, uzaya giden ilk öğretmen Christa McAuliffe dahil olmak üzere 7 kişi yer alıyordu. 7 kişiye mezar olan uzay aracından uzun yıllar sonra ilk kez bir iz bulundu.

Challenger uzay aracı yıllar sonra okyanusun dibinde ortaya çıktı

İkinci Dünya Savaşı'dan kalma bir uçak enkazının aramaları sonucunda ortaya çıkan uzay mekiği büyük bir şaşkınlık yarattı. Yaşanan trajedi sonucu 7 kişinin ölümüne neden olan Challenger uzay mekiğinin büyük bir parçası yaklaşık 36 yıl sonra Atlantik Okyanusu'nun dibinde kuma gömülü şekilde bulundu.

What they uncover off the coast of Florida, outside of the Triangle, marks the first discovery of wreckage from the 1986 Space Shuttle Challenger in more than 25 years. Don't miss the premiere of The Bermuda Triangle: Into Cursed Waters on Tuesday, November 22 at 10/9C. pic.twitter.com/LWUoFXxEnK — HISTORY (@HISTORY) November 10, 2022

Nasa tarafından bulunan enkazın Challenger uzay aracına ait olduğu doğrulanırken araştırmalar da hız kazanmış durumda. Büyük bir trajedi ile sonuçlanan uzay mekiğinden arta kalan parçalar son olarak 1996 yılında bulunmuştu. Uzay aracının sol kanadından geriye kalan parçaların kıyıya vurmasının ardından ise uzun yıllardır mekik hakkında bir bilgi sahibi olamamıştık.

Bir History Channel TV belgeseli için dalgıçlar, parçayı ilk olarak Mart ayında İkinci Dünya Savaşı'na ait bir uçağın enkazını ararken fark etmişler. NASA, ise geçtiğimiz günlerde parçanın 28 Ocak 1986'da havalandıktan kısa bir süre sonra parçalanan mekiğin parçası olduğunu video aracılığıyla doğruladı.

Videolar su altında çekilmiş olsa da parçaların Challenger'a ait olduğu net bir şekilde ortaya çıktı. 4,5 x 4,5 metre boyutlarında olduğu ifade edilen parçanın daha büyük olabileceği de konuşuluyor. Üzerinde kare şeklinde termal kısımlar yer alan parçanın uzay aracının gövdesine ait olduğu düşünülüyor.

Uzay aracının kalıntıları hakkında planlamalar yapan NASA, kazada hayatını kaybeden kişilerin ailelerine ise haber verildiğini belirtti. Challenger uzay mekiğinin kalıntılarının bulunduğu History Channel belgeseli ise 22 Kasım'da yayınlanacak.

Uzay görevleri maalesef her zaman istenildiği gibi sonlanmıyor. Challenger da bunların en büyük örneği. Peki siz Challenger uzay mekiği ve yaşanan kaza hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.