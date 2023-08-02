OKX Web3 Cüzdanı, Akıllı Hesap Özelliğini Başlattı

OKX Web3 Cüzdanı, hesap soyutlama destekli 'akıllı hesap' özelliğini başlattı. Birden fazla zincirde USDT ve USDC 'Gas' ücreti ödemelerine olanak sağlayan akıllı hesapta sosyal kurtarma özelliği dahil olmak üzere, ilave hesap soyutlama yetenekleri de ilerleyen dönemde kullanıma sunulacak.

OKX Web3 Cüzdan, hesap soyutlama destekli 'akıllı hesap' özelliğini başlattı. Birden fazla zincirde USDT ve USDC 'Gas' ücreti ödemelerine olanak sağlayan akıllı hesapta sosyal kurtarma özelliği dahil olmak üzere, ilave hesap soyutlama yetenekleri de ilerleyen dönemde kullanıma sunulacak.

OKX Wallet yakında sosyal kurtarma işlevi de dahil olmak üzere, hesap soyutlama destekli ek özellikler başlatacak. Bu sayede kullanıcılar, anahtarlarını kaybetmeleri halinde, sosyal ağlarından akıllı hesaplarını kurtarmalarına yardımcı olacak güvenilir koruyucular seçebilecek. Akıllı hesap ile kullanıcılar artık tek bir işlemde birden fazla sözleşmeyle etkileşime girebilecek. Bu özellik, ileri düzey kullanıcılar için birleştirilebilirliği iyileştirirken, yeni başlayanlar için kolay özellikler ekleyerek daha kullanıcı dostu ve sezgisel bir cüzdan deneyimi sağlayacak.

"AMACIMIZ, ERİŞİLEBİLİR, GÜVENLİ VE GÜÇLÜ WEB3 AĞ GEÇİDİNİ SUNMAK"

OKX Baş İnovasyon Direktörü Jason Lau konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Amacımız, kullanıcılarımıza en erişilebilir, güvenli ve güçlü Web3 ağ geçidini sunmak. Akıllı hesap özelliği, bu hedefe ulaşılmasında önemli bir rol oynayacak. Hesap soyutlama teknolojisi, Web3'ün daha geniş çapta benimsenmesi için oyunun kurallarını değiştiren bir unsur ve yeni kullanım alanları ve kullanıcı deneyimi sağlıyor. Bu özelliği geliştirmeye devam ettikçe, daha da fazlasını paylaşacağımız için heyecanlıyız."

OKX Pazarlama Direktörü Haider Rafique ise "Web3 cüzdanımızı ve uygulamalarımızı oluştururken, müşterilerimize ve DeFi topluluğuna, güvenlik ve birlikte çalışabilirlik konusuna öncelik vereceğimizin sözünü verdik. 60'tan fazla zincirler arası işlemi, Çok Taraflı Hesaplamayı (MPC) destekliyoruz ve şimdi de akıllı hesap ile belirli bir blokzincirin yerel token'ına ihtiyaç duymadan, birden fazla blokzincirdeki işlemle etkileşime girebilen ve yakında bir sosyal kurtarma özelliğine sahip olacak bir stablecoin hesabı sunuyoruz. Oyunun kurallarını değiştiren bu özelliğin, zincirler arası işlemleri çok daha sorunsuz hale getirebileceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

TEK BİR AKILLI HESAPTA BİRLEŞTİRME

Konuyla ilgili şirketten gelen yazılı açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"Hesap soyutlama, kripto işlemlerini basitleştirerek Web3 cüzdan hesaplarının zincir içi etkileşimlerinin, daha erişilebilir ve kullanıcı odaklı bir ara yüzün arkasına gizlenmesini sağlıyor. Bu, kullanıcıların akıllı sözleşmelerini ve Harici Olarak Sahip Olunan Hesaplarını (EOA'lar) tek bir akıllı hesapta birleştirip daha bütünleşik bir Web3 deneyimi oluşturularak elde ediliyor.

"Hesap soyutlama destekli akıllı hesap, blokzinciri işlemlerindeki bazı karmaşıklıkları basitleştiriyor. Örneğin kullanıcıların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, karmaşık işlem sürecinde gezinme ve 'gas ücretleri' ve 'Gwei' gibi teknik terimleri deşifre etme ihtiyacıdır. Akıllı hesap, token takası veya ticaretini tamamlamak için gereken adım sayısını tek bir tıklamaya indirerek bu zorluğu gideriyor."

AKILLI HESAP ÖZELLİĞİNİN SAĞLADIĞI EK AVANTAJLAR

OKX Wallet'ın akıllı hesap özelliğinin sağladığı ek avantajlar şunlar:

"Desteklenen zincirlerin herhangi birinde gas ücretini, USDC ve USDT stablecoinlerini kullanarak ödeme seçeneği

"Üçüncü taraf dApp'lerin zincir içi etkileşimlerine sponsor olmayı tercih etmeleri durumunda, kullanıcıların işlemleri gas ödemeden de gerçekleştirebilmesi

"Kullanıcıların gas ücretini her zincirin kendi token'ı ile ödeme ihtiyacının ortadan kalkması

"Basitleştirilmiş token takasları ve staking

"Akıllı Hesap, takas ve stake etme sürecindeki birden fazla aşamayı tek bir adımda birleştiriyor. Kullanıcılar token alışverişi yapabilir ve tek bir tıklamayla kripto stake ederek faiz kazanabilir."