OKX'in 12. aylık Rezerv Kanıt Raporu Yayımlandı

OKX, 12. aylık Rezerv Kanıt Raporu'nu yayımladı. Yaygın olarak kullanılan 22 dijital varlığı kapsayan Rezerv Kanıt Raporu, OKX'in art arda bir yıldır tüm bu varlıklar için yüzde 100'ü aşan bir rezerv oranını koruduğunu gösteriyor.

Teknoloji şirketi ve kripto borsası OKX, bugün yayımlanan 12. aylık Rezerv Kanıtı (PoR) Raporu'na göre kullanıcı varlıklarının rezervlerinde 12,5 milyar dolar değerinde ana varlık bulunduruyor.

OKX'in Pazarlama Direktörü Haider Rafique ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu önemli kilometre taşı, yüz binlerce blok zinciri adresini yayımlamak, güven gerektirmeyen doğrulamaya olanak tanıyan sıfır bilgi (ZK) teknolojisini uygulamak ve aldığımız geri bildirimleri dinleyerek raporu iyileştirmeyi sürdürmek için on iki ay boyunca harcadığımız yoğun çabaları temsil ediyor. OKX olarak, güven ve şeffaflık temeli üzerinde yükselecek bir kripto endüstrisi için standartları belirliyoruz. OKX kullanıcısı olsun ya da olmasın, herkesi Rezerv Kanıtı'mıza bu perspektiften yeniden bir göz atmaya davet ediyorum."

REZERV KANIT RAPORU 22 DİJİTAL VARLIĞI KAPSIYOR

Yaygın olarak kullanılan 22 dijital varlığı kapsayan Rezerv Kanıt Raporu OKX'in art arda 12 ay boyunca tüm bu varlıklar için yüzde 100'ü aşan bir rezerv oranını koruduğunu gösteriyor. BTC, ETH ve USDT'ye ek olarak rezerv oranı gösterilen varlıklar şunlar: USDC, XRP, DOGE, SOL, OKB, APT, DASH, DOT, ELF, EOS, ETC, FIL, LINK, LTC, OKT, PEOPLE, TON, TRX ve UNI. OKX'in güncel rezerv oranları ise şu şekilde:

"BTC: Yüzde 103,

ETH: Yüzde 102,

USDT: Yüzde 103

OKX, Rezerv Kanıtı için zk-STARK teknolojisini kullanıma sunarak kullanıcıların borsanın ödeme gücünü ve varlıklarının rezervlerinin tutulduğunu bağımsız olarak teyit etmesine olanak tanıdı.