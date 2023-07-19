OKX, Bitcoin ve BRC-20 için kilitleme özelliği sunan ilk çok zincirli cüzdanı duyurdu

Web3 teknolojisi şirketi OKX, çok zincirli cüzdanıyla Bitcoin ve BRC-20 için kilitleme (staking) özelliği sunan ilk cüzdan olduğunu duyurdu. OKX Wallet kullanıcıları artık hem Bitcoin hem de BRC-20 token'larını stake edebilecekler.

Web3 teknolojisi şirketi OKX, çok zincirli cüzdanıyla Bitcoin ve BRC-20 için kilitleme (staking) özelliği sunan ilk cüzdan olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili OKX İnovasyon Müdürü Jason Lau, "OKX olarak geliştirdiğimiz BRC20-S protokolünün devreye alınmasıyla, mümkün olan yeni güncellemeyle OKX Wallet, Bitcoin ve BRC-20 belirteçleri için kilitleme (staking) sağlayan ilk çok zincirli cüzdan oldu" dedi.

Web3 teknolojileri geliştiren ve geçtiğimiz aylarda Türkiye operasyonlarına başlayan OKX, çok zincirli cüzdanı 'OKX Wallet' üzerinde Bitcoin ve BRC-20 için kilitleme (staking) özelliği sunmaya başladı. Şirketin geliştirdiği yeni özellik sayesinde platform kullanıcılarının çok zincirli cüzdanlarında hem Bitcoin hem de BRC-20 token'larını stake etmesine izin verildiği duyuruldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan OKX İnovasyon Müdürü Jason Lau, "OKX olarak geliştirdiğimiz BRC20-S protokolünün devreye alınmasıyla mümkün olan yeni güncellemeyle OKX Wallet, Bitcoin ve BRC-20 belirteçleri için kilitleme (staking) sağlayan ilk çok zincirli cüzdan oldu. OKX Wallet kullanıcılarının ekosisteme katılmak için talep ettikleri teklif ve fırsatları çeşitlendirebildiğimiz için heyecan duyuyoruz" diye konuştu.

"KULLANICILAR DAHA FAZLA ETKİLEŞİM KURABİLİYOR"

Geliştirdikleri yeni özelliğin çok zincirli cüzdan OKX Wallet'ın erişim sağladığı mevcut Web3 Earn ürün yelpazesini tamamlayacağını ifade eden Lau, "Çok yakında OKX Web3 Defi'de BRC20-S kripto para birimlerinin satışı için bir pazaryeri hayata geçireceğiz. Devreye aldığımız BRC20-S protokolü, DeFi geliştiricilerinin ve projelerinin OKX Wallet üzerinde staking havuzları oluşturmasına olanak tanıyor. Bu sayede BRC20-S token'ları Bitcoin ve BRC-20 token'larına sahip kişilere dağıtılabiliyor, kullanıcılar daha fazla etkileşim kurabiliyor ve projelerin topluluk oluşturma potansiyeli artıyor. OKX Wallet'ın yeni yeteneği, ilerleyen dönemde geliştireceğimiz Web3 tabanlı yeni çözümlerle tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE PAZARINDAKİ GÜÇLÜ BLOKZİNCİRİ TOPLULUĞUYLA BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Web2 ve Web3 arasındaki geçişi tek tuşla mümkün kılan bir Web3 teknolojisi platformu olduklarını vurgulayan Lau, "Kripto para birimlerinin piyasa değeri açısından en büyüğü olan Bitcoin'i uzun süredir destekliyor ve kullanıcılarımızın daha hızlı ve hesaplı Bitcoin yatırma/çekme işlemleri gerçekleştirebilmesi için çalışıyoruz. İki yıldan uzun bir süre önce Lightning Network'ü merkezi borsamıza entegre ettik. Ordinals protokolünün lansmanı ve Bitcoin Ordinals'ın ortaya çıkışıyla bu konuda da hızlı bir geliştirme yaptık ve OKX Wallet'ı BRC-20 ve Bitcoin NTF ticaretini destekleyen ilk çok zincirli cüzdan haline getirdik. Web3'ün geleceğini yakın dönemde operasyonlarımıza hız verdiğimiz Türkiye pazarındaki güçlü blokzinciri topluluğuyla birlikte inşa edeceğiz" dedi.