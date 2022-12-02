Okuma zorluğu çekenler için yeni uygulama: Okuma Modu

Google, okuma zorluğu çeken ve görme bozukluğu yaşayan Android kullanıcıları için Okuma modu adlı bir uygulama geliştirdi. Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen bu uygulama, telefon ve tabletlerde kullanılarak içeriklerin daha kolay okunmasını sağlayacak. Peki, uygulamanın sunduğu diğer fonksiyonlar nedir? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Android için Okuma Modu, birçok dili destekleyecek

Google tarafından Android için geliştirilen Okuma Modu; herhangi bir uygulama ya da web sitesi üzerinden metin okunduğunda kenarlarda yer alan reklamları engelleyerek okuyucunun dikkatinin dağılmasını engelleyecek. Uygulama; ayrıca ek olarak metindeki yazı tipi, boyutu, satır aralığı ve ek olarak arka plan rengini değiştirmeyi sağlayacak. Bu sayede okuyucu kendinde uygun okuma modunu bularak daha iyi bir deneyim oluşturacak.

Okuma Modu'nun dikkat çeken özelliklerinden biri de metni, konuşmaya çevirebilecek olması oldu. İlk olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca dillerini destekleyen uygulama ilerleyen zamanlarda diğer dilleri de sırayla destekleyecek.

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Android kullanıcıları için geliştirilen uygulama, özellikle görme ve okuma problemi yaşayan kişiler için yararlı bir teknoloji olacak. Google, bu uygulamanın disleksi hastaları için destekleyici olacağını düşünüyor.

Google, Android 9 ve üzeri sürümler için kullanılabilen uygulama konusunda şu sözleri paylaştı:

"Az gören, görme yetisi olmayan ve disleksi kullanıcılarla birlikte bu durumdaki kişiler için tasarlanan Okuma Modu; özelleştirilebilir kontrast, metin boyutu, metin okuma, sayfa yığını ve yazı tiplerine odaklanarak okuma deneyimini iyileştirmek için yardımcı olur. Uygulamayı indirdikten sonra hızlı bir şekilde ayarlarınıza uyum sağlar ve hem uygulamalara hem de web sitelerine erişir."

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Google Android için geliştirilen yeni uygulamayı yararlı buldunuz mu ve indirecek misiniz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.