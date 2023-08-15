Okulları Tatil Ama Onlar İnsansız Hava Araçlarını Geliştirmek İçin Atölyeden Çıkmıyor

Ülkemizdeki genç beyinler, tatil döneminde bile insansız hava araçlarını geliştirmek ve yarışmalarda başarılı olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Atatürk Üniversitesi'nde bir grup genç, insansız hava araçları takımı kurarak teknolojiye katkıda bulunuyor. İhtiyaç duydukları tek şey ise daha fazla destek ve imkan.

Okulları tatil ama onlar insansız hava araçlarını geliştirmek için atölyeden çıkmıyor

ERZURUM - Ülkemizde son yıllarda gözle görünür bir şekilde ön plana çıkan Milli Teknoloji Hamlesi'ne özellikle genç beyinlerin katkıda bulunmak için ciddi emek harcadıkları gözlerden kaçmıyor. Atatürk Üniversitesi'ndeki bir grup gençte, akranları tatil yaparken insansız hava araçlarını bir ileri noktaya taşımak ve yarışmalarda başarılı olmanın hazırlıkları içinde. İstedikleri tek şey ise biraz daha fazla destek ve imkan sağlanması.

Okulları tatil ama onlar atölyeden çıkmıyor

Havaların sıcak ve okullarının tatilde olmasına aldırış etmeyen 13 pırıl pırıl üniversiteli genç, mecburiyetleri olmamasına rağmen Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin kendilerine tahsis ettiği atölyede idealleri ve heyecanları peşinde uğraş veriyorlar. Onlar temelden iyi yetişmenin gayreti içinde olan 13 kişilik bir sıkı takım. Kendilerini ATA UAV Takımı olarak ifade eden gençler, 2021 yılında ATATEB Kulübü bünyesinde kurulan bir insansız hava aracı takımının üyeleri. Takım Kaptanı Emre Çelik, ilk olarak Teknofest 2022 için ve ABD'de düzenlenen dünyanın en prestijli insansız hava araçları yarışması AUVSI SUAS hazırlandıklarını anlatırken, "SUAS yarışmasına kabul aldık ve 71 takım arasından görev sıralamasında 18. olma başarısını gösterdik. Projemiz ilk olarak Atatürk Üniversitesinde 6 motorlu özgün tasarım İHA ile yarışmaya katıldı. 2023 yılında yarışmaya tekrardan kabul aldık. 72 takım arasında olduk, fakat yeterli desteği alamadığımızdan dolayı yarışmaya katılım sağlayamadık. Önümüzdeki süreçler devam ediyor. Asla 2024 Nisan'da Teknofest, Haziranda ise AUVSI SUAS yarışması için çalışmalara şimdiden başlayıp iyi bir ilerleme aldık. ATA UAV takımı olarak 2024 için net hedefimiz her kulvarda 1. olmaktır." dedi.

İşte ATA UAV Takımı'nın 13 üyesi

Takım bünyesinde Atatürk Üniversitesi Mühendislik fakültesinden farklı mühendislik alanlarında öğrenciler bulunuyor. Takım Kaptanı Emre Çelik Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde, Muhammet Eren Keskin Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde, Ahmet Kılıç Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde, Yusuf Kaan Çelebi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde, İbrahim Yuladır Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde, Efsa Uzun Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde, Zakir Yıldız Bilgisayar Mühendisliği'nde, Hüseyin Gökoğlan Bilgisayar Mühendisliği'nde, İrfan Çötoğl Bilgisayar Mühendisliği'nde, Fatih Ayıbasan Bilgisayar Mühendisliği'nde, Gülsever Anvarova Endüstri Mühendisliği'nde, Ayşegül Baydar Endüstri Mühendisliği'nde ve Batuhan Alp Karakaş Makine Mühendisliği'nde eğitim hayatlarını sürdürüyor.